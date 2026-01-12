PlayStation ve Xbox Rakibi Olacak Steam Machine'in Fiyatı Sızdırıldı (Yazım Yanlışı Var Herhalde)

Valve'ın bu yılın ilkbahar aylarında piyasaya sürmeyi planladığı Steam Machine bir anda kendini RAM krizinin ortasında buldu. Peki bu yeni ürün hangi fiyatla çıkacak?

Valve’ın merakla beklenen yeni Steam Machine ürünüyle ilgili ilk somut fiyat bilgileri ortaya çıktı. Çekya merkezli perakendeci Smarty.cz’nin sisteminde fark edilen listeleme, cihazın tahmin edilenden çok daha pahalı olabileceğine işaret ediyor ancak bu fiyatların gerçek mi yoksa geçici fiyatlar mı olduğu şimdilik belirsiz.

Sızan bilgilere göre Steam Machine’in 512 GB SSD’li modeli yaklaşık 988 euro, 2 TB SSD’li versiyonu ise 1.111 euro seviyesinde görünüyor. Fiyatlar mağaza sayfasında doğrudan yer almasa da ürün sayfalarının HTML kaynak kodunda tespit edilmiş durumda. Birden fazla kullanıcı tarafından doğrulanan bu durum, listelemenin test amaçlı veya erken hazırlık olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Peki neden bu kadar pahalı?

Olası yüksek fiyatın arkasında küresel bellek krizi yatıyor olabilir. 2025 sonbaharından bu yana DRAM ve flash bellek fiyatları ciddi şekilde arttı. Bunun en büyük nedeni ise üretim kapasitesinin büyük bölümünü tüketen yapay zekâ veri merkezleri. Bu artışların 2026 boyunca da sürebileceği aşikâr.

Teknik tarafta Steam Machine’in 16 GB DDR5 RAM ve 8 GB GDDR6 grafik belleği gibi bileşenlerle gelmesi bekleniyor. Bu da cihazı klasik oyun konsollarının üzerine ancak üst seviye masaüstü PC’lerin biraz altına konumlandırıyor. İlk beklentiler daha “konsol seviyesinde” bir fiyat yönündeydi ve standart model için yaklaşık 800 euro konuşuluyordu ancak RAM fiyatlarındaki artış ve yaşanan kriz durumu buraya getirmiş durumda.

Valve, rakip konsol üreticilerinin aksine donanımı yazılım satışlarıyla sübvanse etmeyi planlamıyor. Şirket, donanımın kendi başına kârlı olması gerektiğini daha önce de söylemişti. Ayrıca Steam Machine standart bir PC değil, özel anakart, soğutma sistemi ve I/O bileşenleriyle geliştirilen özelleştirilmiş bir platform. Bu da üretim maliyetlerini daha da yukarı çekiyor.

Peki siz bu fiyatlara Steam Machine'i satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.