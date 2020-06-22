Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Resmi Olarak Duyuruldu

Gerçeğe yakın bir keskin nişancı savaşı deneyimi sunan Sniper Ghost Warrior Contracts, ikinci oyunuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Geliştirici CI Games, devam oyununun geleceği tarihi ve platformları duyurdu.

CI Games'in başkanı Marek Tyminski, geçtiğimiz mart ayında ekibin Sniper Ghost Warrior Contracts 2 üzerinde çalıştığını belirtmişti. Geliştirici CI Games'ten beklenen açıklama geldi ve popüler keskin nişancı serisinin yeni oyunu PC için duyuruldu.

Geliştiricinin duyurusuna göre Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sonbahar aylarında Xbox One, PS4 ve PC oyuncularıyla buluşacak. Oyun şimdiki nesil konsollar için gelecek ve stüdyonun yeni nesil konsollar için henüz bilinen bir planı yok. Oyun, PS5 ve Xbox Series X'in geliştirme avantajlarından yararlanmayacak olsa da grafiksel yeniliklerin PC'de sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, yeni bir bölgede yeni bir hikaye sunacak

CI Games, duyurunun haricinde oyunun hikayesi veya modları hakkında ek bir bilgi açıklamadı. Steam sayfası ve duyuru fragmanı henüz yok ve geliştirici bir basın açıklaması yayınlamadı. Kısacası, birinci ve ikinci oyun arasında ne gibi değişiklikler olduğunu bilemiyoruz. Marek Tyminski, yeni oyun için hem serinin hayranlarını hem de yeni oyuncuları cezbedecek yeni ve büyük bir özellik hazırladıklarını belirtmişti.

Tyminski, Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin farklı bir bölgede, tamamen yeni bir hikaye sunacağını söylemişti. Ayrıca yeni oyunun üretim bütçesinin Sniper Ghost Warrior Contracts'a göre daha düşük olacağını açıklamış ve önceki oyun üzerinde daha birçok gelişme sunacaklarını öne sürmüştü.

Sniper Ghost Warrior Contracts geçtiğimiz yıl Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya sürüldü ve oyunculara geniş, açık uçlu haritalarda sürükleyici bir tek oyunculu mücadele sundu. Geliştiricinin, yeni oyunu farklı bir hikaye ve yeni özelliklerle geliştirmesi bekleniyor.