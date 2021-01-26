Geçtiğimiz günlerde 2. sezonunun ilk bölümü yayınlanan Snowpiercer dizisi, izleyicilerin kafalarında soru işaretleri oluşturdu. Cinema Blend de yeni sezonun ilk bölümünün ardından oluşan bu sorulardan 9 tanesini listeledi.

Geçtiğimiz sene ilk sezonu yayınlanan Snowpiercer'ın ikinci sezonunun ilk bölümü yayınlandı. Dizinin hayranları, 2. sezonun ilk bölümünde dizinin Sean Bean tarafından canlandırılan gizemli karakteri Mr. Wilford'u da görmüş oldu.

Mr. Wilford'un diziye katılması, bazı soruları da beraberinde getirdi. Cinema Blend'den Mick Joest de dizinin 2. sezonunun ilk bölümünü ardından hayranların kafasında oluşan 9 soruyu listeledi.

Not: Yazının devamında 2. sezonun ilk bölümüne dair spoiler bulunmaktadır.

Snowpiercer'ın 2. sezonunun ilk bölümünün ardından kafalarda oluşan sorular

Mick Joest'e göre Snowpiercer'ın 2. sezonunun ilk bölümünün ardından hayranların kafalarında oluşan soru işaretleri şunlar:

Big Alice'in hikâyesi ne?

Wilford ve Layton anlaşabilecek mi?

Wilford, Melanie'ye nasıl zarar verdi?

Wilfrod, Alex'e Melanie hakkında ne söyledi?

Zarah'nın hamileliği, Layton'ın otoritesini etkileyecek mi?

Ruth'un sadakati nereye dayanıyor?

Tuhaf doktorların olayı ne?

Big Alice için esrar mı yetiştiriliyor?

Big Alice'in bir buz (ikinci sezonda ortaya çıkan Icy Bob karakteri) devi mi var?

Mick Joest'e göre 2.sezonun ilk bölümünün ardından izleyenlerin kafasında oluşan soru işaretleri bunlardı. Tüm bu soruların cevaplarının ikinci sezonun kalan 9 bölümünde dizinin izleyicilerine aktarılması bekleniyor.

Dizinin ilk sezonu, nispeten ortalama notlarla karşılanmıştı. IMDb'de 6,8 puan alan dizinin Metacritic'teki eleştirmen puanı 55, seyirci puanı 6,1 olarak oluştu. Dizinin Rotten Tomatoes'daki eleştirmen puanı %74, seyirci puanı ise %77 olarak oluştu. Peki, sizin Snowpiercer dizisi hakkındaki yorumlarınız neler?