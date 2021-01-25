Harry Potter'ın Dizisi Geliyor: İşte İlk Detaylar

Ünlü kitap ve film serisi Harry Potter'ın dizisi için ilk çalışmalar başladı. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Harry Potter'ın dizisi için HBO Max ve Warner Bros., ortak şekilde harekete geçti. Henüz en erken aşamalarında olan dizi için şirketlerin ilginç fikirlere sahip senaristlerle görüştüğü belirtiliyor.

Harry Potter serisini izleyen, okuyan veya seven biri olmasanız bile bu efsane seriyi duymuşsunuzdur. İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılan yedi kitaplık serinin bir de Warner Bros tarafından çekilen ve yayınlanan filmleri bulunuyor. Birçok seveni olan bu serinin evreninde geçecek bir dizinin yapılıp yapılmayacağı ise serinin sevenleri tarafından fazlasıyla merak edilen bir konuydu. Bu haberimiz onları epey mutlu edebilir.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Harry Potter dizisi için çalışmalara başlandı. WarnerMedia'ya bağlı olan HBO Max, Harry Potter dizisi için çalışmalara başladı ve şu anda senaristlerle görüşüyor. Kaynaklardan alınan bilgilere göre HBO Max, halihazırda senaryo fikirlerini söyleyen yazarlarla görüşmüş.

Henüz çok erken aşamalarda olan diziyle alakalı pek bir bilgi bulunmuyor:

HBO Max ve Warner Bros'un Harry Potter dizisi için çalışmalara başlandığı bildirilse de raporda herhangi bir aktör, senarist veya yönetmenin ismi geçmiyor. Bunun sebebi de az önce açıkladığımız gibi çalışmaların henüz çok erken bir aşamada bulunması. Bunun yanı sıra HBO Max ve Warner Bros tarafından yapılan açıklamalarda bu diziyle ilgili herhangi bir çalışma bulunmadığı söyleniyor.

The Hollywood Reporter'ın iletişime geçtiği HBO Max ve Warner Bros, "Şu anda stüdyoda ya da yayın platformunda geliştirilmekte olan herhangi bir Harry Potter dizisi yok" açıklamasını yaptı. Bunun iki sebebi olabilir: Birincisi, WarnerMedia dizi için çalışmalara başlandığının bilinmesini istemiyor olabilir. İkincisi ve üzücü olanı ise, WarnerMedia'nın gerçekten de böyle bir çalışma yapmadığı anlamına geliyor.

Burada da şöyle bir çelişki devreye giriyor: Bazı kaynaklar, HBO Max'in üst düzey yöneticilerinin gişe rekorları kıran seriyi televizyona getirmek için yetenekli yazarlarla görüşmeler yaptığını belirtiyor. Bu da HBO Max ve Warner Bros'un yaptığı açıklamanın sebebinin birinci sebep olduğunu gösteriyor olabilir. Yine de dizi hakkında kesin bilgiler bulunmadığını belirtelim.