Sizce bir ağacın büyüdükçe veya farklı aşamalardan geçtikçe yer değiştirmesi mümkün olabilir mi? Amerika’da yetişen bir palmiye türüne ait böyle bir iddia mevcut!

Şimdiye dek ağaçların daima yerlerinde kaldıklarını hatta seneler geçtikçe köklerini sağlamlaştırdığını varsaydık.

Sizce işin aslı nedir?

Bazı araştırmacılar, Socratea Exorrhiza isimli bir palmiyenin yürüyebildiğini iddia eder.

İddialara göre yürüyen bu meşhur palmiyenin yeni köklerinin büyümesi, onu yavaş yavaş yerinden oynatır. Ayrıca onun kökleri, toprağın ötesine kadar uzanır ve ağaca, kazıklar üzerinde duruyormuş veya yürüyormuş gibi bir görünüm verir.

Socratea Exorrhiza, Orta ve Güney Amerika’daki tropikal yağmur ormanlarına özgü bir palmiyedir. Ağacın, gitmek istediği yönde kökler yerleştirerek gölgeden güneş ışığına yürüdüğü ve ardından eski köklerin havaya yükselip ölmesine izin verdiği varsayılır.

Bazıları bu sürecin birkaç yıl sürdüğünü söylerken bir palebiyolog, ağacın günde 2 veya 3 cm hareket ettiğini öne sürer.

Peter Vrsansky isimli bir paleobiyolog da bu fenomeni, ilk elden gördüğünü iddia eder.

Ancak diğer bilim insanları, yürüyen palmiyenin bir efsane olduğu konusunda neredeyse hemfikirdir.

Öte yandan kökleri tamamen yer altında saklı olan diğer ağaçların aksine yürüyen palmiye, tabanından dışarıya doğru yerden birkaç metre yükseklikte bir kök sistemine sahiptir. Zaman içinde yani toprak aşındıkça bu köklerden bazıları ölür ve yeni kökler oluşur.

Bu kökler maalesef iddia edildiği gibi yerinden oynamaz, sabit kalır. Hatta bazıları köklerin, ağacın bataklık alanlarda daha sabit olmasını sağladığına inanıyor.

Ancak bilim insanları çeşitli şüpheler sebebiyle bu yürüyen palmiyeyi ve onun benzersiz kök sistemini incelemeye devam etmekte. Sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi?

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: