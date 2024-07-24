Ceviz ağaçları kesildiğinde gövdelerinin ortasında hayvan ve insan gibi ilginç figürler olabiliyor. Peki böyle bir şey nasıl mümkün?

Mobilya yapımında en çok tercih edilen ağaçlardan biri olan ceviz ağacı, pek çok ilginç özelliğe sahip ve doğanın mucizelerini gözler önüne seriyor.

Bunlardan biri de fotoğraf çekmesi. Evet, yanlış duymadınız. Gövdesinin ortasında bazen insan ve hayvan figürlerine rastlanabiliyor. Tabii ki fotoğraf çekmek diyerek mecaz yapıyoruz, ardında başka sebepler bulunuyor.

Ceviz ağaçlarında ilginç silüetler bulunuyor.

Marangozlar mobilya yapmak için ceviz ağaçlarını kestiklerinde gövdelerin ortasında şaşırtıcı manzaralarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Mesela yukarıdaki görsele bakın. Sanki bir insan silüeti var.

Bu konu hakkında yeterince bilimsel araştırma henüz yok fakat bildiğimiz bazı gerçekler var. Örneğin ağaç gövdelerindeki kesitlerin çevreden etkilenerek halka yapılarını değiştirmeleri gibi.

Ağaç gövdelerinin ortasında “öz” var.

Gövdenin orta kısmında bulunan “öz”, ağacın köklerden aldığı suyu yapraklara iletir ve koyu renktedir. Bunun yanı sıra ağaçlarda bulunan hücrelerin tipi ve oranları, ağaçtan ağaca değişiklik gösterir. Ceviz ve kiraz ağacı gibi geniş yapraklı olanlar “traheler” hücre grubuna girer. Trahenin yoğunluğu ya da çapı mevsimsel olarak değişir.

Eğer değişim sürecinde çevreden etkilendiği faktörler (yangın, kuraklık, hastalık vb.) fazlaysa ağacın öz kısmında böyle desenler ortaya çıkabilir. Biz de aynı kahve falı yorumlamak gibi bu desenleri çeşitli belirgin figürlere yorarız.

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