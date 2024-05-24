Etrafta genellikle bazı ağaç gövdelerinin beyaza boyandığını görürüz. Neden bu işlemin yapıldığını merak etmeden önce bunun aslında bir tür koruma görevi gördüğünü düşünebilirsiniz.

Ağaçların korunması için gerçekleştirilen bu basit ama etkili yöntem, nasıl oluyor da kocaman ağaç gövdesini koruyabiliyor?

Güneş’in sıcak ışınları ağaçların hassas kabuklarına zarar verebilirken bir boya bu zararı engelleyebiliyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

Bu uygulama, Güneş’in zararlı ışınlarından ağaçları korumak için yapılıyor.

Bazen etrafta ağaç gövdelerin bir kısmının veya tamamının beyaz bir örtüyle kaplı olduğunu görebilirsiniz. Bu, ağaçların güneşten daha az etkilenmesini sağlayan basit ama etkili bir koruma yöntemidir.

Güneş’in ışınları, özellikle genç ağaçların ince kabuklarını kolayca yakabiliyor. Ancak beyaz boya, bu hassas kabukları koruyor ve ağacın derinlerine zarar gelmesini önlüyor.

Peki neden her ağaçta bu boyayı görmüyoruz?

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesinde Ormancılık ve Araştırma Uzmanı Christopher Evans, bu uygulamanın önemine dikkat çekiyor. Genellikle ince kabuklu ağaçlar veya meyve bahçeleri için tercih edilen bu yöntem, kabuğun aşırı ısınmasını engeller ve güneş yanığından kaynaklanan yaralanmaları azaltır.

Ağacın sağlığı için kritik olan bu uygulama, genç ağaçların güçlenip daha az hassas hâle gelmelerine kadar devam eder. Ancak bu uygulamanın da faydası kadar zararı da olabiliyor.

Doğanın döngüsüne yapılan bu müdahale, ağacın gövdesini korurken aslında zararlı hücrelerin ağaçta dolaşmasına izin veriyor. Bu da ağacın verimini artırırken azaltmış olabiliyor. Yani kaş yaparken göz çıkarmış oluyoruz, aman dikkat.

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