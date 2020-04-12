Sokağa Çıkma Yasağının Ne Zaman Sonlanacağı Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cuma gecesi 24.00'te başlayan sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00 itibariyle sona ereceğini açıkladı. Bakanlık, toplam 24 bin 88 kişiye yasağı ihlal nedeniyle adli ya da idari işlem yapıldığını da söyledi.

Cuma gecesi 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine yürürlüğe konan sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağının bu gece (12 Nisan) 24.00 itibariyle sona ereceğini ilan etti. Bakanlık açıklamasında sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24.088 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiği de belirtildi.

Açıklamada, 'Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerimizde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına yakını alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum göstermişlerdir.' ifadeleri kullanılırken yasağa uyan yurttaşlara teşekkür edildi.

Sokağa çıkma yasağından önceki kısıtlamalar sürecek

İçişleri Bakanlığı ayrıca 31 ildeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağını belirtti. Yasak bulunmayan yerlerdeyse sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem uygulanacağı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, 'Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.' denildi.

İçişleri Bakanlığı, yurttaşlardan hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica etti.

Türkiye'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 Nisan tarihi itibariyle açıkladığı verilere göre toplam 56.956 COVID-19 vakası bulunuyor. Hayatını kaybeden kişi sayısıysa 1.198.