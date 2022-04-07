Dünyanın en popüler blokzincir projelerinden birisi olan Solana'da para çekme sorunları yaşanıyor. Kripto para borsası Binance, sorun hakkında kullanıcılara bilgilendirme yaptı.

Geçtiğimiz dönem boyunca zaman zaman sorun yaşayan, günümüzün en popüler blok zincir projelerinden Solana, bugün yeniden bir sorunla karşı karşıya kaldı. Son saatlerde devam eden sorun nedeniyle Binance kullanıcıları, Solana ağı üzerinde para çekimi gerçekleştiremediklerini ifade etmeye başladı.

Sorunun yaşanmaya devam etmesiyle birlikte kripto para borsası Binance’ten de bir açıklama geldi. Binance, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada Solana ağında yaşanan sorunun farkında olduklarını paylaştı. Borsa, sorunun giderilmesi için Solana ekibiyle çalıştıklarını da bildirdi. Binance’in açıklamaları şu şekildeydi:

"Çekim işlemleri zaman zaman durdurulabilir"

“Solana’yla ilgili çekim işlemleri konusunda sorunlar yaşandığını farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Binance olarak şu anda, sorunların en kısa sürede çözülebilmesi adına, Solana ekibiyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

“Ağdaki duruma bağlı olarak Solana’daki çekim işlemleri zaman zaman durdurulabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Solana ağıyla ilgili sorunlarınız için Binance müşteri hizmetlerine de danışabilirsiniz”

Solana’da yaşanan sorunun çözüldüğüne dair henüz bir açıklama bulunmuyor.