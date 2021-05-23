Güneş Üzerinde Muazzam Bir Patlama Görüntülendi

2020 yılının şubat ayında Solar Orbiter adlı araştırma aracı, Güneş'in kutuplarını ve manyetik hareketlerini incelemek üzere fırlatılmıştı. Uzay aracı, güneş üzerinde gerçekleşen muazzam büyüklükteki bir patlamayı görüntüledi.

Bilinmezliklerle dolu uzay hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için çağımızın en ileri teknolojileri kullanılıyor. Gezegenimize ışık, ısı ve enerji sağlayan Güneş de her ne kadar bunlardan öte bir şey ifade etmiyor gibi görünse de içinde birçok gizem barındırıyor. Bu gizemlerin açığa kavuşturulmasına katkıda bulunmak adına da Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) keşif aracı Solar Orbiter, 2020 yılının şubat ayında fırlatılmıştı.

Görevi, daha önce fırlatılan uzay araçlarının aksine Güneş’in kutuplarını görüntülemek olan Solar Orbiter’dan yeni görüntüler geldi. Güneş üzerinde gerçekleşen muazzam büyüklükteki bir patlamayı kaydeden aracın aktardığı bilgiler oldukça ilgi çekici.

Solar Orbiter'dan gelen görüntüler

Başta da söylediğimiz gibi Güneş’in kendisi ve güneş sistemine olan etkileri hakkında bilgi toplayacak olan Solar Orbiter, Güneş’e doğrudan bakabiliyor ve haliyle Güneş’e bakan kısımları, 500 santigrat gibi çok yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Aşırı ısınmalara karşı önlemini hareket ettirilebilen güneş panelleriyle sağlayan uzay aracı, aynı şekilde -180 santigrat gibi çok düşük sıcaklıklara da dayanacak şekilde tasarlandı.

Space Orbiter, görüntüleri yakalamak için 3 araç kullanıyor. Koronograf, ışığı engelleyerek sadece Güneş’in en dış katmanını kaydederken ikinci araç, kutuplardaki enerji akışını kaydediyor. Üçüncü araç ise patlamanın sonucunda oluşmuş olan elektrik yüklü parçacıkları, tozları ve kozmik ışınları kaydediyor.

Güneş üzerindeki patlamanın metis koronografı ile kaydedilen görüntüsü

Space Orbiter, Güneş’in yüzeyi üzerinde gerçekleşen muazzam büyüklükteki bir patlamayı kaydetti. 10 Şubat 2021 tarihinde Güneş’in yakınlarından geçen uzay aracı, Güneş üzerinde gerçekleşen 2 patlamaya şahit oldu. Güneş’in yüzeyinde halihazırda sürekli patlamalar olduğunu biliyoruz. Fakat en son yakalanan patlamanın etki alanı, alışık olduğumuz patlamaların etki alanlarından çok daha geniş.

Bu patlamanın gözle görülebilecek olan bir etkisi, gökyüzünde görülen aurora ışıkları olacak. Fakat bundan çok daha fazlası bizleri bekliyor olabilir. Bu tür patlamalar astronotların uzay aracına veya iletişim sistemlerine zarar verebilir. Space Orbiter'ın amacı da bu etkileri azaltmak adına bilim insanlarına bilgiler sunmak.

Diğer uzay araçlarının yakaladığı görüntüler

Proba ve SOHO uzay araçları da patlama anına bu şekilde şahit oldu. Söylediğimiz gibi Güneş üzerinde gerçekleşen bu patlamalar göze hoş gelse de oldukça tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Space Orbiter’ın bu tehlikelerin en aza indirilmesini sağlayacak bilgiler aktarması bekleniyor.