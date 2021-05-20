Uzaya Gitmek İçin Verilen En Yüksek Teklifi Açıklandı

Blue Origin'in 20 Temmuz 2021'de uzaya gidecek aracının 6 koltuğundan biri açık arttırmaya çıkarılmıştı. Şirket, bu koltuğa verilen en yüksek teklifin 2.8 milyon dolar olduğunu belirtti.

Jeff Bezos tarafından kurulan Washington merkezli havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, 20 Temmuz tarihinde New Shepard adlı aracının ilk ekip uçuşunu gerçekleştirecek. 6 kişilik kapasiteye sahip aracın bir koltuğu, geçtiğimiz Mayıs ayında müzayedeye çıkarılmıştı. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu araçla uzaya gitmeyi düşünüyorsanız, en az 2.8 milyon doları gözden çıkarmanız gerekecek.

Açık arttırmanın devam etmekte olduğunu ve dolayısıyla 2.8 milyon doların daha da yükseleceğini düşünebiliriz. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan açık arttırmadaki son durumu buradaki linkten öğrenebilirsiniz. Açık arttırma, 12 Haziran'da yapılacak olan canlı etkinlilkle son bulacak.

Tur hakkında konuşmamız gerekirse, kazanan kişi Blue Origin'in bahsettiğimiz Shepard isimli aracıyla yolculuğa çıkarak ekibin ilk uçuşunda onlara eşlik edecek. Tarihin 20 Temmuz olarak seçilmesinin de arkasında bir anlam olduğunu belirtelim. Zira bu tarih Apollo 11'in Ay'a inişinin 52. yıl dönümüne denk geliyor. Bunların dışında Blue Origin, müzayedenin başladığı tarih olan 5 Mayıs'ın arkasındaki sebebi de, Amerika'nın ilk ekipli uçuşunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi olarak açıklıyor. Uzay aracı Shepard'ın ismiyse bahsettiğimiz uçuşta yer almış olan astronot Alan Shepard'dan geliyor.

Bu para, halihazırda en zenginler listesinde bulunan Jeff Bezos'a ne ifade ediyor?

Halihazırda en zenginler listesinde bulunan Jeff Bezos için bu paranın bir şey ifade etmeyeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Blue Origin'in sayfasında bulunan bilgilere göre kazanan tekliften gelen para, Blue Origin tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Club for Future kurumuna bağışlanacak. Bu hamleyle de havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, gelecek nesilleri: bilim, teknoloji, mühendislik gibi alanlarda kariyerlerini planlayarak, gelecekte uzaydaki yaşamın inşasına katkıda bulunmaları için onları teşvik etmeyi amaçlıyor.