Aralarında İzlemediğiniz Kaldı mı? Son 1 Yılda Herkesin Konuştuğu Filmler

Son bir yılda birçok harika film vizyona girdi. Biz de son zamanlarda çıkan ve dünya çapında ses getirmeyi başaran yapımları sizler için derledik.

2025 yılı, sinema dünyası için dolu dolu geçen bir yıl olmuştu. Öyle ki farklı kategorilerden birçok harika filmin geçen yıl boyunca çıktığını, gişe rekorları kırdığını ve tüm dünyada insanların ilgisini çektiğini görmüştük. Peki geçen yılın en çok konuşulan filmleri nelerdi?

Bu içerğimizde son 1 yılda en çok konuşulan ve en çok ilgi gören filmleri listeliyoruz. Bu filmlerin her biri izleyiciler ilgisini çekmeyi ve büyük yankı yaratmayı başardı. Gelin 2025’in ses getiren yapımlarına bakalım.

One Battle After Another

Türü : Aksiyon, gerilim, dram

: Aksiyon, gerilim, dram IMDb puanı: 7.7

Paul Thomas Anderson imzası taşıyan One Battle After Another, son yıllarda çıkan en iyi filmlerden biri olarak nitelendiriliyor. Gişede de büyük başarı yakalayan Leonard DiCaprio başrollü yapımda, eski bir devrimcinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını ve kızını kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

Sinners

Türü : Korku, gerilim

: Korku, gerilim IMDb puanı: 7.5

Black Panther ve Creed gibi filmlerin yönetmeni Ryan Coogler'ın çektiği Sinners, yılın en ses getiren filmlerinden biriydi. Türkiye'de HBO Max'ten izleyebileceğiniz Michael B. Jordan başrollü yapım, bizi 1930'lu yılların ABD'sinde bir kasabaya götürüyor ve vampir temasını hiç görmediğiniz bir şekilde merkezine alıyor.

A Minecraft Movie

Türü : Macera, komedi

: Macera, komedi IMDb puanı: 5.6

Çok beklenen Minecraft uyarlaması geçen yıl vizyona girdi ve yılın en çok hasılat yapan filmi olmayı başardı. Filmde, Jack Black'i Steve karakterinde görüyoruz. Ona Jason Momoa eşlik ediyor ve Minecraft dünyası gerçeğe dönüşüyor.

Zootopia 2

Türü : Animasyon

: Animasyon IMDb puanı: 7.4

Disney'in en sevilen dünyalarından birine bu filmle geri dönüyoruz. Oscar ödüllü Zootopia'nın devamı niteliğinde olan ve gişede yine rekor kırmayı başaran Zootopia 2, cesur tavşan polis Judy Hopps ve tilki arkadaşı Nick Wilde, kariyerlerinin en tehlikeli ve karmaşık vakasını çözmek için tekrar bir araya gelmesini konu ediniyor.

F1

Türü : Spor, yarış

: Spor, yarış IMDb puanı: 7.6

Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'nin yönettiği F1, Brad Pitt, Damson Idris ve Javier Bardem'i başrollerinde bulunduruyor. Yapımda eski bir Formula 1 pilotunun genç bir yeteneğe mentorluk yapma ve takımı kurtarmak için geri dönüşü konu ediniliyor. Gerçekten bir F1 yarışındaymış gibi hissetmenizi sağlayan sahneleri ve harika müzikleriyle kesinlikle göz atmanız gereken bir yapım.

Superman

Türü : Süper kahraman, aksiyon

: Süper kahraman, aksiyon IMDb puanı: 7.0

DC sinematik evreninin James Gunn yönetimine geçişinin ardından çıkan ilk Superman filminde David Corenswet'i ikonik rolde ilk kez izliyoruz. Lex Luthor'un Superman'i alt etmeye çalışmasını ve Superman'in Kritpon mirası ile Clark Kent olarak dünyadaki yaşamı arasındaki dengeyi kurmaya çalışmasını izliyoruz.

Weapons

Türü : Korku

: Korku IMDb puanı: 7.4

Son yıllarda çıkan en orijinal korku filmlerinden biri olarak nitelendirilen Weapons'ta, bir kasabadaki okulda aynı sınıftaki çocukların biri dışında hepsinin bir gece aniden kaybolması konu ediniliyor. Çıktığında sosyal medyayı kasıp kavuran bir film olmuştu.

Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar

Türü : Süper kahraman, aksiyon

: Süper kahraman, aksiyon IMDb puanı: 6,8

Marvel Sinematik Evreni'ni âdeta yeniden şekillendiren Fantastik Dörtlü, ikonik karakterleri yeni oyuncularla bizlerle buluşturuyor. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach oynadığı yapımda normal dörtlünün gezegen yutan Galactus ile mücadelesini izliyoruz. Ayrıca bu film, Doomsday filmi için de bir ön film niteliğinde.

Marty Supreme

Türü : Spor, dram

: Spor, dram IMDb puanı: 7.9

Timothee Chalamet'nin muhtemelen en iyi rolü olarak kayıtlara geçen ve ona Oscar getirmesi beklenen Marty Supreme, Josh Safdie imzası taşıyor. Filmde, çok hırslı Marty Mauser isimli masa tenisi oyuncusunun hayallerini kovalamasını izliyoruz.