Bir Mühendis, Sony IMX219 Sensörüyle 1.000 FPS Görüntü Aldı

Gaurav Singh adlı bir mühendis, Raspberry Pi kamera modülü olan Sony IMX219 görüntü sensörüyle, Raspberry Pi dışında 1000 FPS görüntü elde etmeyi başardı. Singh sonuçları videoyla paylaştı.

Raspberry Pi kamera modülleri, nesne tanıma ve uzaktan yayın gibi özelliklerle birçok geliştirici arasında kullanılmaya başladı. Bununla birlikte bir elektrik/yazılım mühendisi, Sony IMX219 görüntü sensörünü Raspberry Pi dışında 1000 FPS'de çalıştırmayı başardı.

IMX219 sensörünün veri sayfasını inceleyen Gaurav Singh adlı bir mühendis, MIPI CSI (Camera Serial Interface) şeritlerinin dördünü de kullanarak daha yüksek bant genişliklerinde çalıştırabileceğini keşfetti. Raspberry Pi modülünde, kameranın kare hızını sınırlayan iki MIPI şeridi kullanılıyor.

Singh, kamerada daha yüksek kare hızı yakalamak için dört şeridin tamamını kullanarak FPGA'ya (alan programlanabilir kapı dizileri) bağlanmasına izin veren özel bir IMX219 modülü geliştirdi. Böylece, kamerayı 1.000 FPS'ye kadar yüksek kare hızlarında kullanabildi.

Singh, Raspberry Pi arabirimini kullanmak yerine IMX219'u doğrudan bir FPGA'ya ve ardından bir USB 3.0 bağlantısıyla ana bilgisayara bağladı. 1.000 FPS'yi yalnızca 640x80 gibi düşük bir çözünürlükte elde etse de, 1080p'de 60 FPS ve hatta 3280x2464 çözünürlükte 15 FPS görüntü alabildi.

Ortalama bir kullanıcı için performans beklentilerinin dışında kalan bir çalışma olsa da, ihtiyaç duyanlar için gerekli kaynakları Github'da paylaştı. 1.000 FPS'de alınan görüntüleri aşağıda izleyebilirsiniz.

Sony IMX219 ile 1000 FPS'de görüntü: