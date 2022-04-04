Son 1 Yılda Fiyatı En Çok Artan Ürünler Açıklandı

TÜİK, Mart 2022 enflasyon verileriyle birlikte aylık ve yıllık bazda en fazla artış görülen harcama gruplarını paylaştı. Ulaşım masrafları, Mart 2021'e göre neredeyse %100 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün Mart 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklanan rakamlar, beklentilerle paralel şekilde yıllık bazda uzun süredir görülmeyen bir rekorun kırıldığını gösterdi. Tüketici enflasyonu aylık bazda %5,46, yıllık bazdaysa %61,14 olarak açıklandı.

TÜİK, enflasyon verileriyle birlikte her zamanki gibi ana harcama gruplarındaki değişimleri de gösterdi. Paylaşılan veriler, özellikle akaryakıt zamlarının etkisiyle ulaştırma grubunun artış oranında başı çektiğini gösterdi. TÜİK’e göre en çok artış görülen ana harcama grupları şu şekildeydi:

Aylık bazda en fazla artış görülen ana harcama grupları:

Ulaştırma - %13,29

- %13,29 Eğitim - %6,55

- %6,55 Lokanta ve oteller - %6,04

- %6,04 TÜFE - %5,46

- %5,46 Sağlık - %5,33

- %5,33 Çeşitli mal v e hizmetler - %4,88

v - %4,88 Gıda ve alkolsüz içecekler - %4,73

- %4,73 Alkollü içecekler ve tütün - %3,91

- %3,91 Haberleşme - %3,63

- %3,63 Ev eşyası - %3,24

- %3,24 Eğlence ve kültür - %2,78

- %2,78 Konut - %1,84

- %1,84 Giyim ve ayakkabı - %1,78

Yıllık bazda en fazla artış görülen ana harcama grupları:

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