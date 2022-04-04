TÜİK, Mart Ayı Enflasyon Oranını Bugün Açıklıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2022 dönemine ilişkin enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Uzmanların enflasyon beklentileriyse pek de iç açıcı değil...

Türkiye’de hayat pahalılığı, hammadde ve üretim maliyetinin artmasıyla birlikte her geçen gün gelen zamlarla artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı için paylaştığı son verilerde aylık tüketici enflasyonunu %4,84, yıllık bazda ise %54,44 olarak açıklarken bugün, TÜİK’in mart ayı verilerini de paylaşması bekleniyor.

TÜİK’in sunacağı veriler, uzmanlara göre yeni bir eşiğin atlanmasını sağlayacak. Reuters’ın 17 katılımcıyla gerçekleştiği ankete göre TÜİK’in açıklaması beklenen mart ayı enflasyonu, yıllık bazda %58,25 ile %62,7 arasında gerçekleşecek. Tüketici enflasyonu, %60 barajını en son Mart 2002 döneminde %65,1’lik oranla aşmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %23,2, Hazine’nin ise %24 seviyesinde idi.

Yıl sonu enflasyon tahmini arttı

Anket, aylık enflasyon tahmininde de geçtiğimiz aya göre artış beklendiğine işaret ediyor. Buna göre uzmanlar, TÜİK’in aylık enflasyonu %3,57 ile %6,5 arası bir seviyede açıklamasını bekliyor. Bu ayki tahminler, Rusya – Ukrayna savaşının yıl sonu enflasyon tahminlerini de vurduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bir önceki ankette %38 olan yıl sonu enflasyon beklentisini bu ay %54’e yükseltti.

Bu yıl sonunda 2021 Kasım ve Aralık’ta yaşanan sert yükselişler nedeniyle enflasyonu aşağı çekecek belirgin bir baz etkisi bulunsa da bu etkiye rağmen yıl sonu tahminleri artmaya devam ediyor. Tahminler, enflasyonun uzun bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını gösteriyor…