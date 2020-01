Metacritic Puanına Göre 2010’lu Yılların En Kötü 10 EA Oyunu

Bir on yıl daha geride kaldı ve video oyun üreticileri bu zaman zarfında fazlaca oyun üretti ancak hepsi istenilen performansı gösteremedi. İşte karşınızda Electronic Arts’ın 2010’lu yıllarda piyasaya sürdüğü en düşük puanlı oyunlar.

Amerika merkezli bir video oyunu üreticisi ve yayımlayıcısı olan Electronic Arts, geride bıraktığımız 2010’lu yıllar içerisinde birçok oyun piyasaya sürdü. Genellikle oyun içi satın alım politikaları yüzünden hayranlarını kendinden uzaklaştıran ve müşterilerini kaybeden şirket, yine de piyasaya sürdüğü Mass Effect, Titanfall ve Battlefield gibi oyunlar ile popülaritesini hep ileri seviyelere taşımayı başarıyor.

Popüler oyun serilerine sahip olan Electronic Arts, bazen işleri sarpa sarmayı da ihmal etmiyor. Şirket, tarihinde birçok güzel oyun barındırıyor olsa da 2010’lu yıllarda tarihinin en kötü puanlarını alan oyunlarını üretti. Biz de bu oyunları Metacritic skorlarına göre listeleyerek sizler için paylaşıyoruz. İşte karşınızda 2010’lu yılların en kötü EA oyunları.

Need For Speed: Hot Pursuit – Wii (50)

Sevilen oyun serisi Need For Speed’in sevilen oyunlarından biri olan NFS: Hot Pursuit; PC, PS3 ve Xbox 360 platformlarında ilgi çekmeyi başarmıştı ve Metacritic üzerinde 86 ile 89 arasında puan almıştı. Oyunun Wii platformu için geliştirilen versiyonu farklı bir firma tarafından yapıldı ve oyundaki çoğu özellik kısıtlandı. Dolayısıyla NFS: Hot Pursuit’un Wii versiyonu, maksimum 50 puana ulaşabildi.

Army Of Two: The 40th Day – PSP (49)

Army of Two: The 40th Day, PS3 ve Xbox 360 platformlarında 74 puan alan ve oyuncular arasında sevilen bir oyundu. Daha sonrasında ise oyunun PSP versiyonu piyasaya sürüldü ancak beklenen performansı vermedi. Ana oyundaki çoğu özelliği kısıtlayan PSP versiyonunda yapay zekâ da oldukça kötüydü, dolayısıyla oyun 49 gibi vasat bir puan aldı.

Madden NFL Football – 3DS (49)

Madden oyununu taşınabilir Nintendo 3DS platformuna taşıyan geliştirici firma, bir şeyi hesaba katmamıştı: Performans. 3DS platformu için yayınlanan oyunda performans kaybı yaşanmıştı ve oyuncuların çoğu bu durumdan memnun değildi. Oyun, Metacritic üzerinde 49 gibi kötü bir puan aldı.

Harry Potter and The Deathly Hallows, Part 2 (43)

Gişe rekorları kıran film serisi Harry Potter’ın bir oyunu olan Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1’in devam oyunu olan Part 2, bazı grafik iyileştirmeleri ve çeşitli geliştirmelerle daha iyi hale getirilmişti ancak yine de hayranları hayal kırıklığına uğrattı. İçerisinde birçok hata barındıran oyun, Metacritic’te 43 puan aldı.

Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters (43)

Tiger Woods PGA Tour serisi, golf oyunları arasındaki altın standardındaki oyunlardan biriydi. Oyunun Xbox 360 ve PlayStation 3 platformları için piyasaya sürülen versiyonları 75’in üzerinde puanlar alırken, bilgisayar için piyasaya sürülen versiyon hatalarla dolu bir fiyaskoydu.

Dungeon Keeper – IOS (42)

Dungeon Keeper serisinin hayranları, oyunun mobil platformu ilk duyurulduğunda oldukça sevinmişti ancak oyun piyasaya sürüldüğünde beklenen olmadı. EA, fazlasıyla eleştiri alan oyun içerisi satın alım politikasını bu oyun içerisinde de uygulamıştı ve bu, kullanıcılarda hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Madden NFL 25 By EA Sports – IOS (39)

Madden 25 konsollarda fazlasıyla sevilen bir oyun olduktan sonra EA, oyunun bir de mobil versiyonunu piyasaya sürmeye karar verdi. Oyun, ortalamada güzel bir oyun gibi gözüküyor olsa da mobil platformun getirdiği sınırlamalar ve oyun içi satın alım politikaları, oyunun puanını fazlasıyla düşürdü.

Harry Potter and The Deathly Hallows, Part 1 (37)

Devam oyununu listenin üst sıralarında paylaştığımız Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1, EA’in Harry Potter oyununa FPS elementleri eklemeye çalışması nedeniyle berbat bir hal alarak oyuncuları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Gişe rekorları kıran film serisini fırsat bilerek parayı kırmaya çalışan EA, bu hamlesiyle oldukça kötü bir işe imza attı.

NBA Live 14 (36)

Electronic Arts, başarıyla ilerleyen NBA 2K serisinin yanına ‘Live’ versiyonlarını da piyasaya sürmeye karar verdi ancak bu seri pek de istenileni vermemiş gibi duruyor. 2014’te piyasaya sürülen NBA Live 14, Metacritic'te 36 puana sahip

Dead Space Ignition- Xbox 360 (35)

Dead Space 2 yayınlandıktan sonra bir puzzle oyunu olan Dead Space Ignition, Electronic Arts’ın son 10 yılda piyasaya sürdüğü en kötü oyun oldu. İçerisinde birçok mini oyun içeren yapım, yalnızca serinin sayılı hayranları tarafından sevildi ve Metacritic’in en vasat puanlarından birini aldı.