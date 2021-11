Son 125 Yılın En İyi Kitabının Seçileceği Anket Başladı

The New York Times, son 125 yılın en iyi kitabının seçmek için okurlarının önerileriyle 25 kitabın yer aldığı bir anket hazırladı. Sizler de oy kullanarak, en iyi kitabın belirlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Son 125 yılın en iyi kitabı, Aralık ayında duyurulacak.

The New York Times, geçtiğimiz günlerde "Son 125 yılın en iyi kitabını" belirlemek için okurlarından kitap önerisini istedi. Dünyanın dört bir yanındaki okuyucular, farklı türlerde binlerce kitap için başvuru yaptı. The New York Times’ın editörleri, bu kitaplar arasından en çok önerilen 25 kitabı finalist seçti. The New York Times, aralarından son 125 yılın en iyi kitabını seçileceği 25 adet kitabın yer aldığı anketi yayınladı.

Bir yazarın yalnızca bir kitap ile katılabildiği listeye, kitap serilerinin değil yalnızca tek kitabın yer alma şartı getirilmişti. Örneğin; Harry Potter serisinden yalnızca Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı eser listeye dahil oldu. Dün başlayan anket, 10 gün boyunca okuyucuların oylamalarına açık olacak. Anket sonucu, Aralık ayında açıklanacak.

Distopik romanlardan, fantastik hikayelere pek çok eserin yer aldığı listeye birlikte bakalım.

1984

Yazarı: George Orwell

İlk basım tarihi: 1949

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört; distopik bir dünyada, totaliter bir merkezi tek partinin yönetiminde korku, propaganda ve beyin yıkama ile halkın manipüle edilmesinin anlatıldığı alegorik, distopik ve politik bir romandır. Büyük Birader ve Düşünce Polisi gibi kavramları içeren roman, uzun yıllar öncesinde yazılmış olmasına rağmen günümüzün sorunlarını birebir anlatmasıyla öne çıkar.

Göremediğimiz Tüm Işıklar / All The Light We Cannot See

Yazarı: Antony Doerr

İlk basım tarihi:2014

Doerr, hayatta kalma, aşk ve korkunç, amansız bir trajedinin ne anlama geldiğini 2. Dünya Savaşı sırasında kör bir Fransız kız ve bir Alman çocuğun hayatları üzerinden anlatıyor.

Sevilen / Beloved

Yazarı: Toni Morrison

İlk basım tarihi: 1987

Köleliğin psikolojik ve fiziksel travmaları ve bir insanın nasıl bu kadar korkunç bir ağırlığı kaldırabileceği hakkında bir roman. Hikaye, korku dolu bir yaşam sürerken yıkıcı seçimler yapmak zorunda kalan ve gerçekçilik ve folklor unsurlarını şaşırtıcı bir etkiyle birleştiren, eskiden köleleştirilmiş bir kadın olan Sethe'ye odaklanıyor.

22’yi Yakala / Catch-22

Yazarı: Joseph Heller

İlk basım tarihi: 1961

Heller'in savaşın saçmalıkları hakkındaki karamsar romanı, askeri bürokrasiye yakalanmış bir Hava Kuvvetleri bombardıman uçağı olan John Yossarian'ın deneyimlerini takip ediyor.

Çavdardaki Yakalayıcı / The Catcher İn The Rye

Yazarı: J.D. Salinger

İlk basım tarihi:1951

Klasik bir ergenlik kaygısı ve yabancılaşma hikayesi olan Salinger'in romanı, New York'ta dolaşırken özel hazırlık okulundan atılan Holden Caulfield'ı takip ediyor. Caulfield'ın alaycı, argo ve hüzünlü sesi Amerikan edebiyatında en unutulmaz (ve taklit edilen) karakter haline geldi.

Charlotte’un Ağı / Charlotte's Web

Yazarı: E.B. White

İlk basım tarihi:1952

White, Maine'deki çiftliğinde bir örümceği gözlemledikten sonra yazdığı, bir örümcek ve domuzun alışılmadık arkadaşlığını konu alan bir Amerikan çocuk romanı.

Bir Dunces Konfederasyonu / A Confederacy of Dunces

Yazarı: John Kennedy Toole

İlk basım tarihi: 1980

Başta bir iş arayan Ignatius J. Reilly olmak üzere, eksantrik ve unutulmaz bir New Orleans karakteri kadrosuna sahip, neredeyse dehaya yakın bir gülünç roman.

Yüzük Kardeşliği / The Fellowship Of The Ring

Yazarı: John Ronald Reunel Tolkien

İlk basım tarihi:1954

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik edebiyat üçlemesinin ilk kısmıdır. Tolkien, bu kitapta Hobbitlerin yaşayışlarını ve Gandalf'ın Bilbo'yla ilk tanışmasını anlatır.

Hassas Bir Denge / A Fine Balance

Yazarı: Rohinton Mistry

İlk basım tarihi: 1996

Mistry'nin çarpıcı romanı, Hindistan'daki yaşamı ve kast, sınıf ve din konularını; Indira Gandhi'nin yönetimi sırasında, farklı geçmişlere sahip dört karakterin dar bir dairede bir araya gelip ileride derme çatma bir aileye dönüşmesini ele alıyor.

Moskova’da Bir Beyefendi / A Gentleman In Moscow

Yazarı: Amor Towles

İlk basım tarihi: 2016

Bir Rus kontunun, Bolşevik mahkemesi tarafından başlı başına bir dünya haline gelen Moskova'da ömür boyu ev hapsine mahkum edilmesiyle başlayan zorluk ve dayanıklılık hikayesidir.

Rüzgar Gibi Geçti Gitti / Gone With The Wind

Yazarı: Margaret Mitchell

İlk basım tarihi: 1936

Margaret Mitchell, güçlü ruhu çarpıcı güzelliğiyle Scarlett O'Hara, hür ve etkileyici Rhett Butler ve son derece yakışıklı Ashley Wilkes'ın içinde bulunduğu aşk üçgenine iç savaşın kıyameti eşliğinde anlatıyor.

Gazap Üzümleri / The Grapes of Wrath

Yazarı: John Steinbeck

İlk basım tarihi: 1939

John Steinbeck, Büyük Buhran ve 1930'ların mücadelelerinden sarsılan bölünmüş ve büyük bir kısmı yok olmuş bir Amerika'yı ele alır.

Muhteşem Gatsby / The Great Gatsby

Yazarı: F. Scott Fitzgerald

İlk basım tarihi: 1925

Fitzgerald'ın Long Island'daki esrarengiz bir milyoner hakkındaki romanı, benzersiz Amerikan özleminin sarsıcı bir incelemesidir.

Damızlık Kızın Öyküsü / The Handmaid's Tale

Yazarı: Margaret Atwood

İlk basım tarihi: 1985

Bu distopik klasik, Amerika Birleşik Devletleri'nin, kadınları haklarından mahrum eden ve onları çocuk sahibi olmaya zorlayan teokratik bir diktatörlük olan Gilead Cumhuriyeti haline geldiği yakın bir geleceği tasvir ediyor.

Harry Potter ve Felsefe Taşı / Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Yazarı: J.K. Rowling

İlk basım tarihi: 1997

Efsanevi serinin bu ilk cildi, Harry Potter'ın yalnızca bir büyücü olduğu değil aynı zamanda büyücülük dünyasının kaderinin de onun omuzlarında olduğunu keşfeden öksüz bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Sonsuz Şakacı / Infinite Jest

Yazarı: David Foster Wallace

İlk basım tarihi: 1996

Wallace'ın 1.000 sayfalık başyapıtı, yılların ticari ürünlerle anıldığı geleceğin Amerika'sında geçiyor ve kapsadığı pek çok konu arasında tenis, bağımlılık, politik terörizm ve o kadar eğlenceli olduğu söylenen bir film izleyiciler ölene kadar döngü halinde izliyor.

Bir Alaycı Kuş Öldürmek İçin / To Kill a Mockingbird

Yazarı: Harper Lee

İlk basım tarihi: 1960

Lee'nin Alabama'daki çocukluğuna dayanan bu romanı, genç Scout Finch'in gözünden anlatılıyor. Afro-Amerikalı bir adamı savunan bir avukat olan babası Atticus'un hikayesi, Derin Güney'deki ırksal eşitsizlik ve adaletsizlik konularını aydınlatıyor.

Biraz Hayat / A Little Life

Yazarı: Hanya Yanagihara

İlk basım tarihi: 2015

Dört erkek üniversite arkadaşı hakkındaki bu iç karartıcı romanın özünde yürek burkan bir soru var: Bir insan tarif edilemez bir travmadan kurtulabilir mi? Hikaye, en yoğun olarak bir dizi korkunç olaya maruz kalan bir avukat olan Jude'a odaklanıyor.

Lolita

Yazarı: Vladimir Nabokov

İlk basım tarihi: 1955

Fransa'da yayınlanan bir sübyancının bu parlak, derinden rahatsız edici kurgusal anılarının yer aldığı kitapta ana karakter Humbert Humbert, 12 yaşındaki üvey kızı Lolita'ya olan saplantısını anlatıyor. Roman, hassas konusundan dolayı okuyucuları bölmeye devam edebilir, ancak Nabokov'un göz kamaştırıcı düzyazı stili üzerinde bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz.

Yalnız Güvercin

Yazarı: Larry McMurtry

İlk basım tarihi: 1985

McMurtry'nin yayılan, sevecen, hayattan daha büyük macera hikayesinde, iki yaşlı kovboy Teksas'tan Montana'ya destansı bir yolculuğa çıkıyor.

Yüz Yıllık Yalnızlık / One Hundred Years of Solitude

Yazarı: Gabriel Garcia Marquez

İlk basım tarihi: 1967

Buendia ailesinin, efsanevi Macondo kasabasında geçen hikayesiyle örülmüş gerçeküstü destanı, Latin Amerika tarihini gözler önüne seriyor.

Fazla Hikaye / The Overstory

Yazarı: Richard Powers

İlk basım tarihi: 2018

Pek çok insanı konu edinmesine rağmen, Powers'ın romanının asıl yıldızları ağaçlar ve onların iletişim kurma ve tahammül etme biçimleridir. Muhteşem bir doğa kutlaması ve aynı zamanda bir iklim değişikliği uyarısı olan bu roman, gezegenimizin bir kuş bakışı görünümü olarak nitelendirilir.

Owen Meany İçin Bir Dua / A Prayer For Owen Meany

Yazarı: John Irving

İlk basım tarihi: 1989

Aşk, kayıp ve inanç sahibi olmanın -ya da olmamanın- ne anlama geldiği, Irving'in hayat boyu dostları John Wheelwright ve Owen Meany hakkındaki romanında araştırılıyor.

Brooklyn’de Bir Ağaç Büyür / A Tree Grows in Brooklyn

Yazarı: Betty Smith

İlk basım tarihi: 1943

Genç bir kızın yaşadığı Brooklyn apartmanında hayatta kalma ve güzelliği bulma arzusunu yakalayan sade sözlü, yürek parçalayıcı bir yetişkinlik romanı. Kitap, Smith'in 20. yüzyılın başlarında, ilçenin Williamsburg semtinde birinci nesil göçmenlerin çocuğu olarak yaşadığı deneyime dayanıyor.

Ulysses

Yazarı: James Joyce

İlk basım tarihi: 1918

Joyce'un parlak, çılgınca deneysel romanı 16 Haziran 1904 tarihinde, Leopold Bloom'u bir gün boyunca takip ediyor. Modernizmin bir başyapıtı olan kitap (ve onun yaratıcı yapısı ve dilsel uçuşları), neredeyse bir yüzyıldır tükenmez bir zevk ve çalışma kaynağı oldu.

Son 125 yılın en iyi kitabının belirleneceği ankete sizler de buradan katılabilirsiniz.