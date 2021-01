Neden Her Gün Kitap Okumalısınız? İşte Bilimsel Nedenler

Kitap okumak dünyanın en keyifli aktivitelerinden biri olmasının yanı sıra her gün yapıldığı zaman kişiye sayılmayacak kadar çok artı değer kazandıran bir eylemdir. Peki, neden her gün kitap okumalısınız? Bilim insanlarının kitap okuma alışkanlığının insana kazandırdıkları hakkında yaptıkları çalışmaların sonuçları oldukça ilgili çekici.

Dünyada yaşayan tüm insanlar her gün kitap okumanın ne kadar iyi bir şey olduğu konusunda mutlaka hemfikir olacaklardır. Ancak kim her gün kitap okuyor? Maalesef kitap okuma oranı yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada giderek azalıyor. Kitap okuma oranının azalmasının en büyük nedeni olarak teknoloji, internet ve dolayısıyla mobil cihazların yaygınlaşması görülüyor.

O insanı cezbeden matbaa kokusunu duyarak bir kitabın sayfalarında kaybolmanın verdiği zevkin yanı sıra kitap okuma ile zihinsel gelişim arasında direkt bir bağlantı olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunuyor. Eğer neden her gün kitap okumalısınız merak ediyorsanız bilim insanlarının kitap okuma alışkanlığının insana kazandırdıkları hakkında yaptıkları çalışmalar tüm merakınızı giderecek ve en yakındaki kitaba sarılmanıza neden olacak.

Bilime göre neden her gün kitap okumalısınız?

Daha iyi bir kariyer sahibi olma şansınızı artırır.

Beyninizin egzersiz yaparak güçlenmesini sağlar.

Stres seviyenizi önemli ölçüde azaltır.

Liderlik için gereken özellikleri kazanmanızı sağlar.

Ömrünüzü uzatır.

Daha yaratıcı ve hızlı kararlar vermenizi sağlar.

Benzersiz kişiliğinizi oluşturmanızı ve geliştirmenizi sağlar.

Kitap okuma, alzheimer ile mücadelede en büyük silahınızdır.

Özgüveninizi artırır.

İletişim yeteneklerinizi geliştirir.

Daha iyi bir kariyer sahibi olma şansınızı artırır:

Kitap okuma ile daha iyi bir kariyere sahip olma arasındaki ilişki Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ile gözler önüne seriliyor. Araştırmada, 1970 doğumlu 17,200 kişiye anket yapıldı ve ilk gençlik dönemindeki kitap okuma alışkanlıkları soruldu. Ankete göre, 16 yaşında düzenli olarak kitap okuyan kişilerin 33 yaşında daha iyi bir kariyere sahip oldukları görüldü. Anketteki diğer değişkenler ile kariyer arasında direkt bir ilişki görülmedi.

Beyninizin egzersiz yaparak güçlenmesini sağlar:

Tüm vücudunuz gibi beyniniz de egzersize ihtiyaç duyar. Neden her gün kitap okumalısınız sorusunun yanıtını Yale Üniversitesi’ne bağlı Haskins Laboratuvarları'nın araştırma direktörü Ken Pugh veriyor. Pugh’a göre beynin önemli noktalarını çalıştıran dil, seçici dikkat, sürekli dikkat, biliş ve hayal gücü becerileri kitap okuma ile gelişiyor. Kitap okumak, hayal gücü ve düşünme yeteneğini geliştiriyor.

Stres seviyenizi önemli ölçüde azaltır:

İngiltere’de bulunan Sussex Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının 2009 yılında yaptıkları araştırmada, farklı aktivitelerin kalp atış hızını ve kas gerginliğini hangi ölçüde azalttığını ölçtüler. Araştırmaya göre yalnızca 6 dakika kitap okumak bile kişinin stres seviyesini %68 oranında düşürüyor.

Araştırma sonuçlarına göre yürüyüş yapmak %42, bir fincan çay ya da kahve içmek %54, müzik dinlemek %61 oranında stres seviyesini düşürüyor. Tüm bu aktivitelerden çok daha güçlü bir stres düşürücü olan kitap okumanın rahatlatıcı etkisinin nedenleri, dikkat dağıtma becerisi ve okuyucuyu tam bir odaklanma durumuna getirmesidir.

Liderlik için gereken özellikleri kazanmanızı sağlar:

Tutku ve Amaç: İyi ve En Parlak Genç İş Liderlerinden Hikayeler adlı kitabın yazarı John Coleman’a göre; kitap okumak sözel zekayı artırıyor ve kişiye, bir liderde olmazsa olmaz özellikler olan usta konuşmacı ve anlaşılır iletişimci yeteneklerini kazandırıyor. Kitap okumanın artırdığı duygusal zekaya sahip bir iş insanı, liderlik ve yönetim gibi konularda çok daha başarılı oluyor.

Ömrünüzü uzatır:

Neden her gün kitap okumalısınız sorusunun diğer bir yanıtını da Yale Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı diğer bir araştırmadan öğreniyoruz. 12 yıl boyunca 50 yaşın üzerinde 3600’den fazla kişi üzerinde yapılan araştırmalarda; her gün 30 dakika kitap, dergi ya da gazete okuyanların diğerlerine oranla 2 yıl daha uzun yaşadıkları görüldü.

Araştırma bununla da sınırlı kalmıyor. Haftada 3,5 saatten fazla kitap okuyan katılımcıların ölüm olasılığının %23, haftada 3,5 saatten az kitap okuyan katılımcıların ölüm olasılığının ise %17 daha az olduğu görüldü. Yani uzun yaşamın diğer bir şifresi de her gün düzenli kitap okumak.

Daha yaratıcı ve hızlı kararlar vermenizi sağlar:

Toronto Üniversitesi’nde görevli psikolog Maja Djikic; yalnızca kitap okumanın değil, kurgu kitap okumanın önemini de vurgulayan bir çalışmaya imza attı. Çalışmada, 100 kişilik bir gruptan kurgusal ve kurgu dışı birer hikaye ve makale okumaları istendi. Daha sonra ise bu kişilere önemli kararlar vermeleri gereken bir test yapıldı. Sonuç oldukça ilgili çekiciydi.

Test sonuçlarına göre kurgu hikaye okuyan kişiler, kurgu dışı makale okuyan kişilere göre çok daha hızlı ve yaratıcı kararlar verdiler. Djikic bu durumu, “Kurgu okuduğumuzda belirsizliği göze alabildiğimiz için zihnimizi açık tutmaya çalışıyoruz.” şeklinde açıklıyor. Yalnızca bir kurgu kitap okurken bile zihnimiz güvenli alanından çıkıyor ve olmadık durumlara karşı hızlı ve yaratıcı fikirler üretmeye hazır hale geliyor.

Benzersiz kişiliğinizi oluşturmanızı ve geliştirmenizi sağlar:

Toronto Üniversitesi’ndeki bilim insanları 166 yetişkin kişiden oluşan grup üzerinde bir araştırma yaptılar. Kişilik için dışa dönük olma, vicdanlı olma, anlaşılabilir olma, duygusal anlamda istikrarlı olma ve açık olma olmak üzere beş temel olgu üzerinden bu gruba bir test yapıldı ve kendi kişiliklerini tanımlamaları istendi.

Daha sonra bu grubun bir bölümüne Anton Çehov’un evli bir kadınla ilişkisi olan adam hakkındaki Küçük Köpekli Kadın öyküsü, grubun diğer bölümüne aynı konuya sahip gerçek bir mahkeme tutanağı okutuldu ve daha önce yanıtladıkları testi yeniden değerlendirmeleri istendi.

Çehov’un öyküsünü okuyan kişiler, yanıtlarını büyük ölçüde değiştirdiler. Bunun nedeni, insanların kurgusal hikayelerde gördükleri hikayeler sonrası kendilerini de yargılamaları ve değişmeleridir. Yani kitap okudukça hayal bile edemeyeceğimiz deneyimlere şahit olarak öğrendiklerimizle kendi benliğimizi oluşturur ve geliştiririz.

Kitap okuma, alzheimer ile mücadelede en büyük silahınızdır:

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan makaleye göre, kitap okumak beyni en az satranç oynamak ya da bulmaca çözmek kadar meşgul ediyor ve çalıştırıyor. Bunun sonucu olarak devamlı uyarılan beyinde alzheimer hastalığının görülme oranı yaklaşık 2,5 kat azalıyor. Alzheimer hastalığına karşı hem bedeninizi hem de zihninizi her daim aktif durumda tutmalısınız.

Özgüveninizi artırır:

Neden her gün kitap okumalısınız sorusuna diğer bir yanıtı da Quiet: The Power of Introverts isimli kitabın yazarı Susan Cain veriyor. Cain’e göre insanlar, özellikle çocuklar, okudukları kitapta hayran oldukları bir karakter ile kendilerini özdeşleştirerek kendilerini bu kahraman gibi görme eğilimi gösteriyorlar.

Susan Cain, kitap okumanın entelektüel ve duygusal anlamda kişiyi alevlendiren en önemli medya öğelerinden biri olduğunu söylüyor. Kitap okuyan kişi yalnızca bir kurgunun içinde kaybolmuyor, hayata dair farklı görüşler oluşturarak yaşadığı dünyada güvenle var olma eğitimi alıyor.

İletişim yeteneklerinizi geliştirir:

İletişimin temeli kelimelerdir. Bu nedenle başarılı bir iletişim için kişinin kelime haznesi son derece önemlidir. Londra Üniversitesi tarafından 16 - 42 yaş aralığında bir grup insan üzerinde yapılan çalışmalarda kişilerin kelime bilgili ölçüldü ve gençler daha düşük bir puan aldı. Her gün kitap okuyan daha ileri yaştaki kişilerde ise kelime haznesi bilgisi çok daha gelişmişti. Bunun sonucu olarak kelime haznesi geniş kişilerin dertlerini daha sorunsuz anlattıkları ve çok daha sağlıklı iletişim kurdukları görüldü.

Neden her gün kitap okumalısınız sorusuna bilim tarafından yapılan çalışmalar sonucu verilen yanıtları anlattık. Ancak kitap okumak için yalnızca bilimsel bir nedene ihtiyacınız yok. Şarjı hiç bitmeyen, ne zaman isterseniz yanınızda olan ve sizi tüm bu hayat karmaşasından kurtaracak bir dosttur kitap.