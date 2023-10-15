Birçoğunuz son dönemlerde WhatsApp’ta yabancı numaralardan “Merhaba” ile başlayan mesajlar alıyordur. “Bu işin sonu nereye gidecek?” diye merak edip iletişime geçen kişilerle bir konuşma gerçekleştirdik.

Gün geçmiyor ki bir dolandırıcılık yöntemi daha ortaya çıkmasın. Ele aldığımız konuda kişilerden herhangi bir bedel talep edilmiyor. Ancak e-ticaret sitelerinde “çakma” olarak adlandırdığımız ürünlere yapılan yorum ve beğeniler ile aslında alışveriş yapılacak insanlar alenen kandırılıyor.

İletişime geçtiğimiz tarafın bir yapay zekâ olduğunu belirterek konuşmaları gösterelim.

+1 (575) ile başlayan telefondan gelen "Merhaba" mesajına cevap vererek konuşmayı başlattık. Siz "Merhaba" demediğiniz sürece asıl konuya girmeyip bekliyorlar.

Görevi ve linki göndermeden önce size Telegram kullanıp kullanmadığınızı soruyorlar. Çünkü bir yerden sonra konuşma oraya geçiyor.

Toplamda 3 ürün gönderip sizin beğenmenizi ve beğendiğinizi kanıtlayan ekran görüntüsü atmanızı istiyorlar. Sonrasında WhatsApp konuşması sona eriyor ve Telegram'da iletişime geçilecek kişinin linkini gönderiyorlar.

Mesaj gönderen kişinin fotoğrafının stok olduğu ortada, muhtemelen yapay zekâyla üretildi. Ayrıca mesajlardaki bozuk Türkçesi de gerçek kişi olmadığını kanıtlar nitelikte.

Ve size gerçekten parayı gönderiyorlar.

Verdiğimiz hesaba 50 TL'yi gönderdikten sonra sizden ekran görüntüsü isteyip yeni linkleri teslim ediyorlar. Beğeni yapılacak üç link için ise 30 TL ödeme yapacaklarını söylüyorlar ve yapıyorlar da.

Yaptıkları işi yasal gibi göstermek için bir site linki gönderip artık bu işi profesyonel olarak yapabileceğinizi, her gün 28 beğeni ile 600 TL kazanabileceğinizi de söyleyip aslında sizi kandırmaya çalışıyorlar.

EFT'de ismi geçen kişiyi araştırdık ve Instagram'da aynı isimli bir hesap bulduk. Neyse ki aynı isme sahip sadece bir kişi vardı. Kendisine yazdığımız da bazı sorulara cevap bulduk.

Parayı gönderen hesabın isminden kendisi ile Instagram'da konuştuk. Aslında o da bir yapay zekâ ile konuşarak bu işi yapıp para kazanıyor. Kendisine beğeni ve yorum yapan insanlara para göndermesi gerektiği söyleniyor ve o da yapıyor. Hem de sorgulamadan!

Gün içerisinde farklı hesaplara toplamda 2 bin TL'ye yakın para gönderdiğini söylüyor. Günlük 100 kişiye yaptıkları transferlerin ücretini ise gün sonunda alıyorlar.

Onlara cevap veren de bir yapay zekâ ve sadece para aktarımı için görüşüyorlar.

Konuştuğumuz kişi de bu işin içinde mi yoksa o da diğer insanlar gibi sadece para kazanma arzusu ile mi bu işi yapıyor bilinmez. Ancak kendisine hangi banka hesabından, kim tarafından para gönderildiğini sorduğumuzda bu soruya cevap vermekten kaçındı.

Numaralarımızı nereden buldukları, kişisel bilgilerimizi kimin çaldığı veya sattığı konusu ise muallak. Özellikle son yıllarda veri hırsızlığı ile kişisel bilgilerimiz her yerde. Sosyal mecralar, ev telefonları, WhatsApp gibi bizlere ulaşabildikleri birçok kanal var. Bu yüzden de bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara cevap verip hataya düşmemenizde fayda var. Çünkü bazı sahte hesaplar bir süre sonra sizden para istiyorlar.

Ayrıca e-ticaret sitelerindeki bazı ürünleri de iyi değerlendirip almalısınız. Üstelik sahte yorum ve beğeni sadece e-ticaret sitelerinde de geçerli değil. Instagram başta olmak üzere diğer sosyal medya mecralarındaki gönderilerin, beğenilmesini ve takip edilmesini de isteyen sayfalar var. Zira gördüğünüz gibi birçok kişi ile çalışıyorlar ve birçok ürüne sahte yorum, beğeni yapıyorlar.