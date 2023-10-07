Teknolojinin de gelişmesiyle beraber yeni dolandırıcılık yöntemleri son dönemlerde epey artmış vaziyette. Özellikle yabancı ülkelerden gelen iş başvurusu adı altında dolandırıcı mesajları birçok insanı canından bezdirdi.

Yerli dolandırıcılarımız yetmezmiş gibi şimdi birçok insanın başı yabancı ülkelerden gelen dolandırıcı mesajlarıyla dertte. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden kurbanlarını hedef alan dolandırıcılar, akla hayale gelmesi çok zor olan yöntemleri kullanarak insanları tuzağa düşürüyor.

Şimdiden uyarımızı yapalım ki tanımadığınız numaralardan veya hesaplardan gelen linklere kesinlikle tıklamayın!

Yabancı ülkelerden gelen mesajlarla başlayalım: Biz sizler için örnek vermek adına bu kişilerle bir konuşma gerçekleştirdik.

Genelde evde uzaktan çalışarak günlük 1500 TL'ye kadar para imkânı sunduğunu söyleyen yabancı dolandırıcılar, eminiz ki birçok kişiyi bugüne dek dolandırmıştır.

Aslında tahmin edebileceğiniz üzere tabii ki de böyle bir şey yok, üstelik bu tür yabancı numaralardan gelen görüntülü arama ve mesajlar da insana "Bunlar bizim numaramızı nereden buluyor?" diye pek çok kez düşündürtmüştür. Numaralarımız dahi güvende değilken kim bilir başka hangi bilgilerimiz var ellerinde...

Bu mesajlardan sonra internette etkileşim için satılan botların nereden geldiğine anlam verebiliyoruz. Birçok insanı bu tür iş vaatleriyle kandırarak etkileşim kastıran bu numaralar, günün sonunda size herhangi bir ücret ödemiyor.

Biz tabii ki bu linklere tıklamadık çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi bu linklere tıklamak bütün bilgilerinizi karşı tarafın eline geçirebilir!

Gelelim bir diğer dolandırıcılık yöntemine... SMS yoluyla size kargo gelmiş gibi gösterip linke tıklamanızı isteyen bir dolandırıcı daha.

+220 kodu Afrika kıtasında bulunan Gambiya adında bir ülkeye ait, Gambiya'daki insanlar nasıl oluyor da bizim numaralarımıza erişim sağlayabiliyor hâlâ anlamış değiliz... Ancak bu tür numaralardan link göndermelerinin sebebi, sizi dolandırmak için yaptıkları kaçınılmaz bir gerçek.

Instagram üzerinden en çok yaygın olan dolandırma yöntemi de bu: Tanımadığınız bir fake hesap, size "bana mesaj at" diyerek ilginizi çekmeyi amaçlıyor.

Genelde bu tür dolandırıcılık yöntemleri epey uğraşılmış ve iyice kurgulanmış oluyor. O yüzden eğer sizlere böyle bir mesaj gönderen birinin sizi tanıdığını düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz.

Sizi tanıyormuş gibi konuşarak manipüle etmeye çalışan dolandırıcıların amacı tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere sizlere şantaj yapmak.

Başka hesap üzerinden size mesaj atan dolandırıcılar, sanki özel fotoğraflarınız internete yayılmış gibi mesajlar atarak sizi daha da strese sokmayı amaçlıyor. Zaten yukarıda "iyice kurgulanmış" dememizin sebebi de buydu, sizi ağlarına çekmek için neredeyse her şeyi önceden planlıyor.

Daha sonra biz sizler için bu konuşmayı ilerletmek istedik, hatta telefonda görüşmek bile istedik ancak bizim manipüle olmadığımızı gören dolandırıcılar bizleri engelledi...

Sadece Instagram ve SMS üzerinden de değil e-posta üzerinden de dolandırıcılık yöntemleri mevcut.

Genelde ünlü internet sitelerinden gelmiş normal bir e-posta gibi gözükse de aslında amaçları size gönderilen linke tıklatmak. Bu dolandırıcılık yöntemlerinin en çok yaygın olduğu şekiller: "Borcunuz var, şifrenizi yenileyin, abonelik ücretinizi ödeyin" tarzında neredeyse her insana gelen türde e-postalar.

Hatta bu dolandırıcılığı bir üst segmente taşıyan dolandırıcılar da mevcut. Bu konu özelinde Emniyet Genel Müdürlüğünün bir açıklaması bile mevcut.

Bu dolandırıcılık yöntemini İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi resmî mecraları kullanarak da gerçekleştirebiliyorlar. Yani dememiz o ki dolandırıcılığın her türlüsüne karşı dikkatli olun. Özellikle yabancı numaralardan gelen linklere ve iş ilanlarına sakın ola ki kanmayın.