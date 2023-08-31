Çevrimiçi dolandırıcılık şebekelerinin kullandıkları yöntemler, Birleşmiş Milletler tarafından ifşa edildi. Paylaşılan bir raporda, insanların duygularıyla oynanarak nasıl tuzağa düşürüldükleri anlatılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), her satırı daha da korkutucu olan bir rapor yayınladı. Bu rapora göre çevrimiçi ortamda varlık gösteren dolandırıcılık şebekeleri, yüz binlerce insanın özgürlüğünü ellerinden aldılar. Rapor, çeşitli vaatlerle tuzağa düşen insanların, özellikle de Güneydoğu Asya ülkelerine kaçırıldığını ve burada dolandırıcılıklar için kullanıldıklarını ortaya koydu.

BM'nin hazırladığı rapora göre insanların pandemi etkisiyle evlere kapanması, çevrimiçi dolandırıcıların ekmeklerine yağ sürdü. Şebekeler, çoğunlukla kısayoldan para kazanmak isteyen eğitim ve gelir seviyesi düşük insanları ağlarına düşürdüler. Onları iş ve rahat bir yaşam vaadiyle veya buna benzer sebeplerle kandıran dolandırıcılar, büyük hayaller kuran insanları kandırdılar. Ülke değiştirmek isteyen insanlar, gittikleri yerde kaçırıldılar ve çevrimiçi suç örgütleri tarafından zorla çalıştırıldılar.

Milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar!

Yapılan araştırmalara göre çevrimiçi dolandırıcılık şebekeleri, bir yıl içerisinde milyarlarca dolar gelir elde ediyorlardı. Üstelik BM, pek çok zaman bu dolandırıcılık ağlarına düşen insanlarla ilgili bildirimlerin de yapılmadığını ifade ediyor. Rapora göre en çok da gelişmişlik seviyesi düşük olan ülkeler, insanlarını çevrimiçi dolandırıcılara kaptırıyor.

Peki nasıl bir yöntem uygulanıyor?

Aslında çevrimiçi dolandırıcıların yöntemini hepimiz biliyoruz. Çoğu zaman duyguları sömürmeye çalışan dolandırıcılar, sevgili arayışında olan birisini kandırıyor ve onu kendi ülkesine davet ediyor. Bunda sorun görmeyen birey de kalkıp seyahat ediyor. Gittiği ülkede kaçırılan kişi, aslında dolandırıcıların tuzağına düştüğünü bile fark etmiyor. Rapor, kaçırılan kişilerin suç örgütlerinin amaçlarına göre zorla çalıştırıldığını ve insanlık dışı muamele gördüklerini yazıyor.

Kulağınıza küpe olması açısından yaşanan bir örnek:

Raporda şöyle bir olaydan bahsediliyor: 25 yaşındaki Malezyalı bir adam, internet üzerinden tanıştığı kız arkadaşını görmek için Bangkok'a gitti. Dolandırıcıların tuzağına düşen adam Bangkok'ta kaçırıldı ve Myanmar'a götürüldü. Burada siber suç örgütleri için çalıştırılan adam, ailesi ile son görüşmesinde ise hastalık numarası yapıyormuş gibi göründüğü için dayak yediğini anlatmış. Sonraki aşamada gerçekten hastalanan mağdur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiş.

İşte BM'nin raporunda bunun gibi onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce olay olduğundan bahsediliyor. Yetkililere göre sadece Myanmar'da en az 120 bin, Kamboçya'da ise 100 bin kişi bu küresel ağın bir parçası haline geldi. Üstelik risk sadece Güneydoğu Asya'da değil. Afrika ve Latin Amerika gibi dünyanın diğer uçlarından da kaçırılan bireyler olduğu bildiriliyor...