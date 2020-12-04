Son Steam Raporlarına Göre AMD, Intel'in Pazar Payını Alıyor

İşlemci pazarının liderliğini elinde tutan Intel artık eskisi kadar rahat değil. Steam'in son pazar payı araştırmasına göre kullanıcılar Intel'den AMD'ye geçiş yapıyor.

Çok uzun yıllar boyunca Intel, işlemci pazarını adeta tek başına elinde tuttu. Hatta bir dönem insanların aklına başka bir işlemci üreticisi adı gelmiyordu. Ta ki AMD yeni mimarisiyle ortaya çıkana kadar.

Son yıllarda AMD hem sunucu pazarlarında hem de bireysel müşterilere yönelik ürünlerde Intel'i oldukça zorlamaya başladı. Intel pazar payı anlamında sektörün tartışmasız lideri olsa da şimdiye kadar tek başına yediği pastayı artık AMD ile paylaşmaya başlamış durumda. Steam'in son araştırması da bu durumu kanıtlıyor.

Kullanıcılar AMD'ye geçiyor

Geçtiiğimiz Eylül ayında, AMD'nin payı ilk defa %25'in üzerine çıkmıştı. Steam kullanıcı veritabanından gelen güncel rakam ise %26,51 olarak açıklandı. Geçen yıldan bu yana firmanın payı %6 yükselirken Intel'in payı da aynı oranda düştü.

AMD'nin yaşadığı bu yükseliş aslında pek de sürpriz sayılmaz. Ryzen işlemciler hali hazırda Intel işlemcilerden daha iyi fiyat performans oranına sahip. Intel 14 nm Rocket Lake serisini satışa sunmaya hazırlanırken AMD ise 7 nm Ryzen 5000 serisi ile öne geçti. Firmanın 5 nm Zen 4 çipleri ise 2021'de gelecek.

GPU pazarında ise AMD'nin payı çok da değişmedi ve %16,5'te kaldı. Yine de geçen yıla göre %1'lik de olsa bir artış yaşandı. Pazarın hakimi ise hiç de şaşırtıcı olmayan şekilde Nvidia oldu. GTX 1060 ise en popüler kart olmaya devam etti.

AMD yukarıya baskı uyguluyor

Nvidia'nın RTX 3000 serisi grafik işlemcileri Steam listelemelerine ilk kez girmeye başladı. Kartın payı yüzde 0,23 olarak açıklandı. Genel tabloda AMD'nin en popüler GPU'su ise AMD Radeon RX 580 oldu ve %2,14 kullanım oranına erişti.

Genel olarak baktığımızda ise AMD ürünlerinin daha üst sıralara baskı yaptığını ve pazarda agresif bir yaklaşım izlediğini görüyoruz. Bu durumun faydası şirketlerden çok teknoloji severlere olacaktır.