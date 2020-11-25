Performans karşılaştırmalarında rakibi Intel’i geride bırakan yeni AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler özellikle oyuncu ve sanatçıların ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayacağını vadettiği yeni nesil işlemcilerini satışa sundu. Umuyoruz ki AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerin fiyat ve özelliklerini masaya yatırdığımız bu yazımız tercih noktasında size yardımcı olur.

AMD’nin Zen 3 mimarisiyle ürettiği Ryzen 5000 serisi işlemciler geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. AMD’nin masaüstü bilgisayarlar için ürettiği AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler, bir önceki nesil 3000 serisi işlemcilere göre çok daha iyi performans sonuçları verirken, rakibi Intel’i ise geride bırakıyor.

Şu ana kadarki en büyük başarısını yakaladığı düşünülen AMD, Zen 3 mimarisi sayesinde kırdığı 5GHz’lik hız bariyeri ile de Intel’in domine ettiği masaüstü işlemcileri piyasasında bu kez ipleri tam anlamıyla eline almış görünüyor. Henüz piyasaya yeni giriş yapmış olan AMD Ryzen 5000 serisinin 4 modelini gelin birlikte inceleyelim.

AMD Ryzen 5000 serisi işlemci modelleri:

AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 9 5950X

Çekirdek sayısı: 16

İş parçacığı sayısı: 32

Frekans hızı: 3.4GHz (4.9GHz Max Boost)

Önbellek: 72 MB

Güç tüketimi: 105W

Fiyat: 799 dolar

AMD Ryzen 5000 serisinin en yüksek ve pahalı modeli olan AMD Ryzen 9 5950X, gerek profesyonel oyuncular gerek de profesyonel tasarımcılar için kullanıcılara en üst düzeyde performans sunuyor.

Elde edilen performans ve işlem gücüne kıyasla düşük güç tüketimi ile dikkat çeken Ryzen 9 5950X için AMD Ryzen 5000 serisinin ve üreticinin yeni canavarı desek yerinde olur. Hangi alanda kullandığınız fark etmeksizin 16 çekirdeğe sahip AMD Ryzen 9 5950X ile istediğiniz işi gözünüz kapalı halletmemeniz için hiçbir sebep yok.

AMD Ryzen 9 5900X

Çekirdek sayısı: 12

İş parçacığı sayısı: 24

Frekans hızı: 3.7GHz (4.8GHz Max Boost)

Önbellek: 70 MB

Güç tüketimi: 105W

Fiyat: 549 dolar

AMD Ryzen 5000 serisinin 5950X’den sonra en güçlü olan modeli AMD Ryzen 9 5900X ise serinin tüm modelleri gibi hem oyun hem de yazılım performansıyla göz dolduruyor. 12 çekirdek ve 3.7GHz’ lik frekans hızıyla AMD Ryzen 9 5900X’ den 250 dolar daha uygun satış fiyatına sahip olan model, oyun ve tasarım konusunda kullanıcıların beklentilerini sorunsuz bi şekilde karşılıyor.

Eğer güncel oyunları takip eden sıkı bir oyuncuysanız ya da yüksek performans gerektiren video ve tasarım gibi işlerle uğraşıyorsanız AMD Ryzen 9 5900X sizin için oldukça iyi bir seçenek.

AMD Ryzen 7 5800X

Çekirdek sayısı: 8

İş parçacığı sayısı: 16

Frekans hızı: 3.8GHz (4.7GHz Max Boost)

Önbellek: 36 MB

Güç tüketimi: 105W

Fiyat: 449 dolar

8 çekirdek ve 36 MB önbelleğe sahip AMD Ryzen 7 5800X için serinin orta segment modeli diyebiliriz. 5900X’den bir nebze daha uygun bir fiyata sahip olan model, gerek 3000 serisindeki muadili olan işlemcilere gerek rakibi olan Intel’in aynı segmentteki işlemcilerine kıyasla daha iyi performans sunuyor.

AMD Ryzen 5 5600X

Çekirdek sayısı: 6

İş parçacığı sayısı: 12

Frekans hızı: 3.7GHz (4.6GHz Max Boost)

Önbellek: 35 MB

Güç tüketimi: 65W

Fiyat: 299 dolar

AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler arasında en uygun fiyatlı olan model AMD Ryzen 5 5600X, AMD’nin yeni fiyat/performans canavarı diyebiliriz. Serinin diğer tüm modelleri gibi 7nm işlemci teknolojisi ile üretilen Ryzen 5 5600X, AMD Ryzen 5 3600, Amd Ryzen 5 2600 gibi bir önceki jenerasyondaki fiyat/performans modellerine de fark atıyor.

299 dolar gibi bütçe dostu bir fiyata sahip olan AMD Ryzen 5 5600X, en çok talep görecek olan model gibi görünüyor.

AMD, Ryzen 5000 serisi ile tek çekirdek performansında üstünlüğü ele geçirdi:

AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerin duyurulmasından önce AMD, mevcut modelleri ile tek çekirdek performansı konusunda Intel’in gerisinde kalıyordu. Zen 3 mimarisi ile birlikte %15’lere kadar IPC artışı sağlamayı başaran AMD, daha düşük gecikmelerle daha üstün performans sunuyor.

Zen mimarisinin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle birlikte, tek çekirdek performansında Intel’in üzerine çıkmayı başaran AMD, Ryzen serisi işlemcileri ile uzun süredir beklenen büyük başarıyı elde etmiş durumda.

Sık sık soket tipi değişikliğine giden rakibi Intel’in aksine halen AM4 soket tipini kullanmaya devam eden AMD, Ryzen 5000 serisi işlemcilerinde de bu tutumunu devam ettirerek piyasada kararlı bir görünüm sergiliyor.

AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler hakkında ilk deneyimler ve yorumlar:



AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilere dair ilk kullanıcı geri dönüşleri olumlu yönde. Özellikle düşük sıcaklıklarda daha yüksek FPS alan kullanıcılar yaptıkları performans testlerinde de serideki modellerin, bir önceki jenerasyondaki modellere ve aynı segmentteki Intel işlemcilere kıyasla çok daha iyi performans verdiğini belirtiyor.

Fiyat konusunda da pek çok kullanıcının gönlünü feth etmeyi başaran AMD, önümüzdeki günlerde bu yeni işlemcilerini deneyen kullanıcı sayısı arttıkça bolca alkış toplayacak gibi görünüyor.