Radeon RX 6900 XT, 3 GHz'e Kadar Hız Aşırtmayı Destekliyor

AMD'nin önümüzdeki ay içerisinde raflardaki yerini alacak amiral gemisi ekran kartı Radeon RX 6900 XT'nin 3 GHz'e kadar hız aşırtmayı desteklediği ortaya çıktı. Bir düşük model olan Radeon RX 6800 XT'de ise bu sayı 2,8 GHz olarak ölçüldü.

NVIDIA'nın ekran kartı sektöründeki en büyük rakibi AMD, yeni nesil RX 6000 serisi ekran kartlarını geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT ve Radeon RX 6800 olmak üzere toplam üç karttan oluşan seri, doğrudan NVIDIA'nın GeForce RTX 30 serisine rakip olarak konumlandırıldı.

Bu noktada geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Radeon RX 6800 XT ve Radeon RX 6800, yapılan testlerde NVIDIA rakiplerini ciddi anlamda zorlarken serinin tepe modeli Radeon RX 6900 XT henüz piyasaya sürülmedi. Ancak yeni bir sızıntıya göre kart hem RX 6800 XT hem de RX 6800 grafik kartlarından daha yüksek bir maksimum saat hızı değerine sahip.

Radeon RX 6900 XT, 3 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekleyebilir:

Twitter'da Patrick Schur tarafından paylaşılan görüntülere göre AMD Radeon RX 6900 XT, ortanca kardeşi Radeon RX 6800 XT'nin 2,8 GHz'lik maksimum saat hızının da üzerine çıkarak 3 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekliyor. Bu noktada her iki kart da aynı TGP (300 W) ve referans saat hızlarına sahip olduğu için Radeon RX 6800 XT'deki 2,8 GHz'lik sınırın AMD tarafından uygulandığı düşünülüyor.

Kartın genel özelliklerinden de bahsedecek olursak AMD'nin ikinci nesil RDNA mimarisi üzerinde şekillenen RX 6900 XT, 256 bit veri yolunda 16 GB'lık GDDR6 bellek ve 512 GB / sn bant genişliği sunuyor.

1.499 dolarlık rakibi NVIDIA GeForce RTX 3090'a kıyasla çok daha uygun sayılabilecek 999 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Radeon RX 6900 XT, resmi olarak 8 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Hız aşırtmacıların sınırları ne kadar zorlayabildiğini ise bu tarihten sonra net bir şekilde göreceğiz.