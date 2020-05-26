Sokağa çıkma yasağı sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen çekimlerle dikkat çeken Son Uyanış filminin yapımcısı Sami Dündar, film ve salgın sürecinde dahi devam eden çekimlerinde alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılan film çekimleri bir anda gündem olmuştu. Bir virüs salgını sonrasında dünyada yaşanacakları konu alan ve köprüdeki çekimleri ile olay olan Son Uyanış filminin detayları, filmin yapımcısı tarafından açıklandı.

Koronavirüs salgını sırasında çekilmeye başlanan filmle ilgili olarak filmin yapımcısı ve aynı zamanda TESİYAPDER (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği) Başkanı olan Sami Dündar, virüs salgını altında çekimlerin nasıl devam ettiği hakkında bilgiler verdi.

Son Uyanış’ın ertelenen çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı

Son Uyanış’ın yapımcısı Sami Dündar, koronavirüs salgını öncesinde filmin çekim aşamasına kadar olan çalışmaların tamamlandığını, çekimlerin başlamasına kısa bir süre varken salgının başlaması nedeniyle çekimlerin ertelendiğini açıkladı. Filmin ertelenen çekimleri, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan çekimler ile resmen başlamış oldu.

Daha önce ertelenen çekimlerin uzmanlarla ve sivil toplum örgütleriyle görüşerek başlatılmasına karar verdiklerini söyleyen Sami Dündar, doğru önlemler alındığında setlerin yeniden kurulabileceğini söyledi. Dündar, kendilerinin ilk örnek olduklarını, elde edecekleri deneyimin diğer setler için bir anlamda kılavuz olacağını söyledi.

Son Uyanış setinde virüs salgınına karşı alınan önlemler konusunda da açıklamalar yapan Dündar, iki aşamalı bir eylem planlarının olduğunu söyledi. İlk aşamada set ekibinin tamamının sağlık kontrollerinin yapıldığını söyleyen Dündar, ofisler ve araçlar dahil olmak üzere bütün mekanların sürekli olarak dezenfekte edildiğini belirtti. Ofislerde kağıt kullanımını en aza indirdiklerini de belirten Dündar tek kullanımlık bardak, kaşık ve tabak gibi malzemelerin kullanılmasına karar verdiklerini söyledi.

Sami Dündar, set çalışmaları başlamadan önce bütün mekanlarda temel dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildiğini, dezenfeksiyonun ardından set çalışanlarının sete girmeden önce viral kontrollerinin ve ateş ölçümlerinin yapıldığını açıkladı. Dündar, set çalışanlarının maske, eldiven ve dezenfektan olmadan çalışmalarının yasaklandığını söyledi.

Son Uyanış setinde pandemi komitesi kuruldu

Son Uyanış setinde bir de pandemi komitesi oluşturduklarını açıklayan filmin yapımcısı, komitenin set durdurma yetkisi gibi olağanüstü yetkilerinin olduğunu söyledi. Dündar, Son Uyanış’ın pandemi komitesinin, setin ilk günü bütün set ekibiyle toplantı yaptığını ve setteki salgın kurallarını paylaştığını belirtti.

Filmin köprüdeki çekimler sırasında 56 kişi bulunduğunu söyleyen Sami Dündar, çekimlerin geri kalan aşamalarında set ekibinin 100-150 kişi aralığında olacağını söyledi. Dündar, sette görevli uzmanların setteki insan sayısına göre önlemleri planlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Son Uyanış’ın yapımcısı Sami Dündar, virüs salgınından önce film bütçeleri hazırlanırken hijyen kaleminin bütçede yer almadığını söyledi. Dündar, bu maliyetin filmin bütçesi düşünüldüğünde önemli olmadığını söylerken tüm yapımcıların hijyen kalemini artık bütçelerine eklemesi gerektiğini söyledi.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Son Uyanış, virüs salgını yaşayan bir dünyayı konu alıyor. Filmde, ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle insanların yüzde 99’unun enfekte olması geri kalan insanların hayatta kalmak için verdikleri mücadele konu alınıyor.