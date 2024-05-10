SEGA, yeni oyunu "Sonic Rumble"ı duyurdu. iOS ve Android ekosistemi için geliştirilen oyun, Fall Guys benzeri bir deneyim sunacak. Oyunun ne zaman çıkış yapacağı şimdilik bilinmiyor.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden SEGA, yeni oyunu "Sonic Rumble"ı duyurdu. Fall Guys benzeri bir oyun olarak karşımıza çıkan Sonic Rumble, Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio ile hayata geçirilecek.

SEGA'nın yaptığı açıklamaya göre Sonic Rumble, önümüzdeki kış mevsiminde piyasaya sürülecek. Ancak şu an için kesinleşmiş bir tarih yok. ABD'deki oyunseverler, 24-26 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek kapalı beta testine de katılabilecekler.

Sonic Rumble, nasıl bir oyun olacak?

Sonic Rumble, 32 kişinin katıldığı hayatta kalma türünde bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Platformlar, Fall Guys oyunundaki gibi engellerle doldurulacak. Oyuncular, Sonic the Hedgehog evrenindeki karakterleri kendi avatarları olarak belirleyebilecekler.

iOS ve Android için geliştirilen oyunun ilerde PC ve konsollara gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Şirket, önümüzdeki aylarda oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşımı yapacağını söyledi. Hâl böyle olunca Sonic Rumble ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar...

Sonic Rumble için hazırlanan duyuru fragmanı: