Sonos, bulunduğu yeri algılayıp sesi duvarlardan sektirerek özel bir deneyim sunan Dolby Atmos destekli hoparlörü Arc’ı duyurdu. Hoparlörün özellikle yüksek fiyatı dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen hoparlör üreticilerinden olan Sonos, ilk Dolby Atmos destekli hoparlörünü duyurdu. Ev sineması denildiğinde en ünlü teknolojilerden biri olan Dolby Atmos, ses kalitesini önemli bir ölçüde artırıyor. Sonos’un böyle bir desteği uzun süredir es geçmesi ise müşterileri pek memnun etmiyordu. Şirket, bu konudaki eleştirileri dikkate almış görünüyor ki Dolby Atmos destekli yeni Playbar’ı Arc soundbar’ı tanıttı.

799 dolarlık fiyatıyla hoparlörler için yüksek bir fiyatla tanıtılan Arc, Sonos’un Dolby Atmos’u destekleyen ilk hoparlörü. Sonos, yeni hoparlörle ilgili, “Teknik açıdan şimdiye kadar ürettiğimiz en karmaşık ürün” dedi.

Dolby Atmos nedir?

Ev sinema sistemlerinin vazgeçilmezi olan Dolby Atmos, çevre seslerini yüksek kaliteli bir şekilde izleyiciye buluşturuyor. Sesi yukarıdan, yanlardan ve arkanızdan duymanızı sağlayarak gerçek bir sinema deneyimi yaşatan teknoloji, sesi duvarlardan geri döndürerek çalışıyor. Sonos’un yeni hoparlörü Ark da bu teknolojiyi son derece başarılı bir şekilde kullanıyor.

Belirli açılarla yerleştirilmiş 11 sürücü içeren hoparlör, bu sayede odanızla uyum sağlayarak her sesin doğru açıyla kulağınıza gelmesini sağlıyor. Hoparlör, örneğin bas tepkisini ayarlamak ve kötü titreşimleri en aza indirgemek için nerede olduğunu algılayabilir. Eğer duvara monte ettiyseniz, hoparlör bunu bilecektir.

Arc, ses türüne bağlı olarak da performansını ayarlayabilecek. Örneğin, Dolby Atmos’u kullanmıyorsanız, bas seslerini güçlendirmek için açısı tavana dönük hoparlörler de bu amaç için kullanılacak. Bunun dışında gece yüksek ses dolayısıyla komşu şikayetlerini en aza indirgemek için, diyalog netliğini artıracak bir özelliği de mevcut.

Ne zaman satışa sunulacak?

Sonos, 799 dolar gibi yüksek bir fiyatla satışa sunacağı ses sistemini bugün ön siparişe açtı. Hoparlör, 10 Haziran’da ise küresel pazarda satışa sunulacak.