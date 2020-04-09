Huawei, birkaç ay önce duyurduğu Sound X isimli kablosuz hoparlör modelinin gelişmiş bir versiyonu olan Sound X Platinum Edition'ı duyurdu. Temel modelin üzerine performans iyileştirmesi ve küçük dokunuşlar yapan şirket, yeni kablosuz hoparlörüyle tüketicileri etkilemeyi hedefliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, hareketli bir sürecin içerisinde. Kısa bir süre önce kendi kredi kartı Huawei Card ve 65 inç büyüklüğündeki yeni televizyonunu duyuran şirket, şimdi de yeni kablosuz hoparlör modelini tüketicilerle buluşturdu. "Sound X Platinum Edition" olarak isimlendirilen hoparlör, şık tasarımı ve ses kalitesi ile tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor.

Şirket, bir süre önce hoparlör sektörünün önde gelen isimlerinden Devialet ile iş birliği yaparak geliştirdiği Sound X modelini tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Şimdi bu modelini geliştiren ve tasarım açısından ufak oynamalar yapan şirket, bu kez Platinum Edition ile tüketiciler etkilemeye çalışacak. Ayrıca o dönemlerde siyah renge sahip olan Sound X, artık beyaz, gri ve altın rengiyle daha şık bir yapıya sahip.

Karşınızda Huawei Sound X Platinum Edition

60 watt maksimum güç ve 20 mm'ye kadar da titreşim genliği sunan iki woofer ile birlikte gelen Sound X Platinum Edition, görünür bir bass ünitesine sahip. Kablosuz hoparlöre bir de görsel etki ekleyen Huawei, ses kalitesiyle birleşen bu görselliğin tüketiciler için benzersiz bir deneyim sunacağını söylüyor.

Sound X Platinum Edition, EMUI 10.1'in etkileyici özelliklerinden bir tanesi olan düşük ses gecikmesi özelliğini destekliyor. Ancak bu özellik, şu an için sadece P40 serisi telefonlarda bulunuyor. Yani tüketicilerin bu özelliği kullanıp, ses gecikmesini minimalize edebilmeleri için P40 serisi bir telefona ihtiyaçları var. Elbette Huawei, ilerleyen dönemlerde EMUI 10.1'i daha fazla telefona sunacak ve bu özellik, çok daha fazla tüketici tarafından kullanılabilecek.

Huawei'nin yani kablosuz hoparlörünün dikkat çekici bir diğer yanı, Huawei Share özelliğine sahip olması. Bu özellik sayesinde tüketiciler, Huawei telefonlarını Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymadan kablosuz hoparlörlerine bağlayabilecekler. Ayrıca Sound X Platinum Edition, en yüksek ses seviyesinde bile kaliteden ödün vermiyor ve görüşme sırasında gürültü engelleme özelliğine de sahip.

Huawei'nin tüm bu özellikleriyle duyurduğu Sound X Platinum Edition, 280 dolar (yaklaşık 1.900 TL + vergiler) olarak fiyatlandırıldı ve bugün itibarıyla Çinli tüketicilerin hizmetine sunuldu. Şirket, ön sipariş sistemi kapsamında bu kablosuz hoparlör modelini satın alan tüketicilere, 40 dolarlık (yaklaşık 270 TL) bir indirim sunuyor. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.