Sony, 14 Yaşındaki PlayStation 3 İçin Güncelleme Yayınladı

Sony, artık çok az sayıda oyuncusu kalan eski nesil oyun konsolu PlayStation 3 için yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayınladı.

Japon teknoloji devi Sony, yaklaşık 14 yıl önce (Kasım 2006) piyasaya sürdüğü oyun konsolu PlayStation 3 için yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayınladı. Hayır, kesinlikle bu bir şaka değil.

PlayStation resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün yayınlanan güncelleme, PlayStation 3 sistem yazılımını 4.87 sürümüne yükseltiyor. Güncelleme notlarına baktığımızda ise yalnızca “Bu sistem yazılımı güncellemesi, sistem performansını iyileştirir.” ibaresi ile karşılaşıyoruz.

Sony, PlayStation 3'ün Blu-ray sürücüsüne yeni nesil filmler için destek sundu

Sony tarafından yapılan uyarıya göre söz konusu güncellemeyi yükleyebilmeniz için PlayStation 3’ün sabit disk sürücüsünde ya da harici depolama alanında 200 MB’lık bir boş alan olması gerekiyor.

Sony, güncellemenin basit bir performans iyileştirmesinden ibaret olduğunu söylese de açık kaynaklı bir PS3 emulatörü olan RPCS3’ün Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre güncelleme, PS3’ün Blu-ray sürücüsüne yeni nesil filmler için destek getiriyor ve küçük bir güvenlik yaması da içeriyor.