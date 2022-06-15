Sony, 64.000 TL’lik Altın Kaplama Walkman’ini Tanıttı

Sony, yılların eskitemediği Walkman’i tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hem de bu sefer 64.000 TL’lik altın kaplama modeliyle. Peki Walkman’in akıllı telefonunuzdan ne farkı var?

Günümüzde genellikle akıllı telefonları ve PlayStation serisiyle bilinen Sony, bir dönemler dünyayı sallayan Walkman’i üretiyordu. İlk başlarda rakipsiz olan Walkman, daha sonralar Apple’ın iPod’ları ile rekabete girmiş ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla tarihin tozlu raflarına karışmıştı.

Günümüzde ise Sony, Walkman’i yeniden hayata döndürmeye hazırlanıyor. Sony’nin bugün yaptığı küçük lansmanda Walkman’in iki yeni modeli tanıtıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ise 3.700 dolarlık ‘altın kaplama’ Walkman oldu. Peki bu Walkman’i sıradan akıllı telefonlardan farklı kılan şey ne?

Walkman sadece ‘pahalı bir akıllı telefon’ mu?

Walkman, her ne kadar aslında sim kart takılabilen bir Android telefon gibi dursa da aslında öyle değil. Walkman’i farklı kılan şey, sıradan akıllı telefonlara göre özenle geliştirilmiş ve yüksek kalitede ses vermeye göre tasarlanmış olması. Durum böyle olunca Walkman, müziğinin kalitesine takıntılı olan kişilerin tercih edeceği bir cihaz olarak biliniyor.

Sony, tekrar hayata döndürdüğü Walkman ailesini 2 yeni modelle karşıladı. Bunlardan birisi 1600 dolarlık (yaklaşık 27.638TL) standart model ve 3700 dolarlık (yaklaşık 63.898 TL) altın kaplama model. İki cihaz da özel üretim ses çipleri, özel kablolamalar, paraziti engelleyici %99.96 bakır kasa ve altın parçacıklı lehim kullanıldı. Bu saydığımız özellikler nedeniyle iki Walkman de üstün bir ses performansı sunarken fiyatları da cüzdanınızı ağlatabiliyor.

İki model arasındaki tek fark ise altın kaplama Walkman’in som altın kaplama bakırdan yapılan bir dış kasasının olması. Standart Walkman 128 GB depolama ile gelirken altın kaplama model ise 256 GB depolama ile geliyor.

Altın kaplama Walkman’in tanıtım videosu;