Sony, Bluepoint Games'i Resmen Bünyesine Kattı

Sony ailesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Uzakdoğulu dev şimdi de Demon's Souls Remake gibi oyunların altında imzası bulunan Bluepoint Games'i bünyesine kattığını açıkladı.

Japon teknoloji devi Sony, konsol pazarında sahip olduğu gücü korumak için kendi konsollarına özel oyunlar geliştirmeyi de ihmal etmiyor. PlayStation için oyun geliştiren çok sayıda stüdyoyu kendi bünyesinde bulunduran Sony bu isimlere bir yenisini daha ekledi.

Özellikle yaptığı remake oyunlarla adını duyuran Bluepoint Games resmi olarak Sony bünyesine katıldı. Son zamanlarda Sony'nin peşpeşe yaptığı oyun stüdyosu satın alımlarına böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Uzun zamandır konuşuluyordu

Sony'nin Bluepoint'i satın alacağı aslında uzun süredir kulislerde yer alan bir iddia idi. Özellikle Demon's Souls'un PlayStation 5'in ilk piyasaya çıktığı zamanki tanıtım oyunlarından olması sonrasında iki firma arasındaki yakınlık ayyuka çıkmış, bu da beraberinde satın alma dedikodularını getirmişti.

Konuyla ilgili olarak bir blog gönderisi paylaşan PlayStation Studios'un başındaki isim Herman Hulst, "PlayStation Studios'un uzun süreli ortaklarımızdan Bluepoint Games'in de eklenmesiyle tekrar büyüdüğünü açıklıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyım." derken, Bluepoint'in elinden çıkmış olan Demon's Souls, Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Shadow of the Colossus gibi oyunlarla yeniden yapım oyunlardaki rüştünü ispatlamış bir stüdyo olduğunu belirtti.

Bluepoint şimdiden yeni projeye başladı

Blueprint Games'in başkanlığını yürüten Marco Thrush, verdiği bir röportajda ise orijinal bir oyun üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi. PlayStation Stüdyolarının bir parçası haline gelmenin, stüdyolarının kalite çıtasını daha da yukarıya taşımalarına yardımcı olduğunu belirten Thrush, PlayStation topluluğu için daha da etkili oyunlar yapmak istediklerini ifade etti.

Sony son dönemde çok sayıda stüdyoyu da bünyesine katmıştı. Oyunları bilgisayarlara uyarlamaktaki başarısıyla bilinen Nixxes, İngiltere merkezli Firesprite gibi pek çok oyun geliştirici de Sony çatısı altına girmişti. PlayStation 5 için yayınlanacak olan çok sayıda oyun bulunuyor.