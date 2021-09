Bu yılın beklenen etkinliklerinden birisi olan PlayStation Showcase sona erdi. Peki etkinlikte hangi yeni oyunları gördük? Fragmanlar, cüzdanlarınızı şimdiden hazırlamanızı sağlayacak gibi duruyor.

Oyun dünyasının heyecanla beklediği PlayStation Showcase etkinliği ardımızda kaldı. Etkinlikte dev oyun yapımcılarının PlayStation 5 için geliştirdikleri en yeni oyunları gördük. Bu oyunlar arasında Marvel’ın yeni oyunları, efsane bir Star Wars oyununun remake’i, Uncharted’ın yeni oyunu ve daha pek çok heyecanlandıran oyun yer aldı.

Etkinlik boyunca duyurusu yapılan, hakkında yeni gelişmeler paylaşılan ve fragmanları yayınlanan oyunlar şu şekildeydi:

Etkinliğe muhteşem bir başlangıç: Star Wars: Knights of the Old Republic Remake:

PlayStation etkinliğinde ilk gösterilen oyun, efsane Star Wars oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic’in Remake sürümü oldu. 2003 yılında yayınlanan ve efsaneleşen oyunu yeni nesil grafikleriyle günümüzde oynamak için sabırsızla… Oyun, yalnızca PS5 için yayınlanacak.

Devil May Cry gibi gözüken Project Eve:

Gösterilen ikinci oyunsa Devil May Cry’ı fazlasıyla andıran Project Eve oldu. Oyunun fragmanında oldukça güzel ve heyecanlandıran dövüş sahneleri gösterildi. Oyunun çıkış tarihiyse belirtilmedi. Oyun, PS5’in yanı sıra PS4, PC ve Xbox One için de yayınlanacak.

Borderlands spin-off’u Tiny Tina’s Wonderlands:

Oyun dünyasına adını kazımayı başaran Borderlands serisinin spin-off oyunu olan Tiny Tina’s Wonderlands, fragmanıyla oyuncuları bir hayli heyecanlandırmayı başardı. Oyun, 25 Mart 2022’de PS4, PC, Xbox Series X/S, PS5 ve Xbox One için yayınlanacak.

Büyülü bir dünyaya atılmamızı sağlayacak Forspoken:

Forspoken için fantastik dünyaları sevenleri heyecanlandıran bir oyun olacağı şimdiden kesin denebilir. Oyun, 2022’nin ikinci çeyreğinde PlayStation 5 için yayınlanacak.

Rainbow Six: Extraction’dan yeni fragman geldi:

İlk duyurusuyla karmaşık duygular oluşturan, Rainbow Six serisi böyle olmamalı tartışmaları yaratan Rainbow Six Extraction’dan yeni fragman geldi. Oyun, Ocak 2022’de yayınlanacak.

Bir efsane daha yeniden doğacak: Alan Wake Remastered geliyor:

Yine oyun dünyasına adını kazımış bir diğer oyun olan Alan Wake, Remastered sürümüyle geri dönüyor. Oyun, 2021’in 3. çeyreğinde PlayStation 5 ve 4 için yayınlanacak.

GTA V Enhanced Edition’dan yeni fragman geldi, ama kötü bir haberle:

Rockstar Games, etkinlikte GTA V’in PlayStation 5 sürümü GTA V Enhanced Edition’dan yeni bir fragman daha gösterdi. Fakat fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihinin de ertelendiği duyuruldu. Oyun, Mart 2022’de çıkış yapacak.

Fantastik dünya severler için bir altın daha: Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo, yayınlanan fragmanıyla ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. Günümüz dünyasına fantastik bir boyut ekleyen oyun, 2022 yılı içinde PC ve PS5 için yayınlanacak.

Vampirli mampirli battle royale oyunu: Bloodhunt

Vampire: The Masquerade evreninde geçecek vampirli battle royale oyunu Bloodhunt duyuruldu. Fragmanından gördüğümüz kadarıyla oldukça iyi duran bu oyun, 14 Eylül 2021’de PC ve PS5 için çıkış yapacak.

Önümüzdeki hafta çıkacak Deathloop’tan yeni fragman:

Önümüzdeki hafta çıkış yapacak Deathloop’tan yeni bir fragman geldi. Oyun, 14 Eylül’de PC ve PS5 için çıkıyor.

Özgürlüğü tadacağımız Tchia:

Bir anda kuş olup uçmak, deniz kaplumbağası olup denizlere dalmak ve keşfe çıkmak ister misiniz? Bu tatlış mı tatlış gözüken oyun Tchia, bize tam olarak bunu sunacak, elbette bir hikâyeyle.

Aksiyonda devam: Uncharted: Leagcy of Thieves Collection

Uncharted 4: A Thief’s End ve spin-off’u Lost Legacy, yenilenmiş grafikleriyle PC ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

Gran Turismo 7’den oynanış fragmanı:

Yarış dünyasının sevilen ismi Gran Turismo’nun yeni oyunu Gran Turismo 7’den oynanış fragmanı geldi. Oyun, Mart 2022’de yayınlanacak.

Marvel kombo yaptı: Marvel’s Guardians of the Galaxy:

Marvel’s Guardians of the Galaxy için yeni bir fragman yayınlandı. İlk fragmana göre daha iyi gözüken bu fragmanla oyunu çok daha iyi görmüş olduk. Oyun, PS4, PC, PS5, Xbox Series X/S ve Xbox One için 26 Ekim 2021’de yayınlanacak.

Beklenen oldu: Marvel’s Wolverine:

Marvel’s Spider-Man ve Miles Morales’in geliştiricisi Insomniac Games, bu kez elini Wolverine’e attı. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

Aynı heyecanla devam: Marvel’s Spider-Man 2:

Insomniac Games bünyesinden çıkacak yeni Spider-Man oyunu Marvel’s Spider-Man 2 gösterildi. Fragmanda Peter Parker’ın Miles Morales’le ekip olduğunu görüyoruz. Oyun, 2023 yılında çıkacak.

Adamın dibi geliyor: God of War: Ragnarok:

God of War: Ragnarok, sonunda duyuruldu. 2018’de çıkan God of War’dan sonrasını konu alacak oyun için henüz çıkış tarihi verilmedi.