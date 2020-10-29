Demon's Souls'tan Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

PlayStation 5'in lansman oyunlarından olacak Demon's Souls'un yeni oynanış videosu yayınlandı. Video, oyunun ölümcül atmosferini ve etkileyici grafiklerini ortaya koyuyor.

Sony’nin üçüncü taraf oyun stüdyoları kreatif direktörü Gavin Moore, PlayStation Blog’da yeni bir yazı kaleme aldı ve PlayStation 5 özel oyunlarından Demon's Souls için yeni bir oynanış videosu paylaştı.

Moore, yeni oynanış videosunda Demon's Souls'un beş ayrı krallığından biri olan Stonefang'ın çorak topraklarına gözatıldığından bahsederken; lanetlenmiş madencilerin ejderha kemiklerini kazdığı devasa lav mağaralarında örs ve çekiç sesinin hiç bitmediğini ifade ediyor.

Moore’a göre önceki oynanış videosu, oyunun yalnızca kılıç ve kalkan ile oynanabilen bir bölümünü gösterirken, yeni videoda Stonefang’ın ölümcül atmosferi yer alıyor ve burada yalnızca düşman yaratıklar değil, oyunun kendi dünyası dahi oyuncuların düşmanı olacak.

Yapılan açıklamaya göre Stonefang’de oyuncular, çevre ile uyum sağlamak zorunda olacak ve düşmana ne zaman yakından ne zaman uzaktan saldıracağı konusunda doğru karar vermek zorunda olacak. Oyuncular doğru kararı vermiş olsalar dahi becerilerin bir sınırı olacağından doğru ekipmanlara sahip olmak da zafer alma konusunda oldukça kritik olacak.

Stonefang, Zırhlı Örümcekleri ve Flamelurkerları da geri getirecek. Eski Demon's Souls oyuncularının anılarını canlandıracak bu savaşlarda her yer kıvılcım ve affı olmayan alevlerle kaplı olacak. Gavin Moore, Demon's Souls’un tam da oyuncuların hayal ettiği gibi bir atmosfer ve oynanış sunacağından emin. Bunun ne kadar gerçek olduğunu ise 12 Kasım’da görme şansı yakalayacağız.

Demon's Souls oynanış videosu