Sony CEO'su: Üretilen Her Bir PlayStation 5'in Satıldı

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, TASS ile yaptığı röportajda tüm üretilen PS5 konsollarının satıldığını açıkladı. Ryan, oyun dünyası hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır yolunu gözlediğimiz yeni nesil oyun konsollarının sonuncusu olan PlayStation 5'e de artık kavuştuk. Sony, konsolu Japonya ve ABD gibi seçili bölgelerde piyasaya sürdükten sonra dün de tüm dünyada satışa çıkardı. PlayStation 5 satışa çıkar çıkmaz pek çok yerde tükendi.

Sony'nin PlayStation 5'in çıkışında aldığı bu yoğun ilgi elbette bekleniyordu. Bu durum, Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan tarafından da ele alındı. Jim Ryan, Rusya'nın en büyük haber ajansı TASS'la röportaj yaptı. Jim, röportajında her şeyin tükendiğini ifade etti.

"Her şey tükendi"

Jim Ryan, TASS tarafından kendisine yöneltilen "Seçili pazarlardaki çıkışın üstünden geçen bir haftanın ardından satışlar nasıl gidiyor?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Her şey tükendi. Kesinlikle her şey tükendi ve hiç şüphe yok ki Rusya'da da her şey tükenecek. Son yılın çoğunluğunu ürün için yeterli talep oluşturmaya çalışarak harcadım ve şimdi bu talebi karşılamak için stoku artırmaya çok fazla zaman harcıyorum."

Sony, PlayStation 5'in elde ettiği satış başarısıyla ilgili şu anda bir basın açıklaması yapmadı. Ancak Jim Ryan'ın açıklamasına göre şirket, ürettiği her bir PlayStation 5 konsolunu satmayı başardı. Şirketin şu anki en büyük sorunuysa talebi karşılayabilmek için çok daha fazla PlayStation 5 üretmek.

Jim Ryan'ın diğer açıklamaları:

Jim Ryan, TASS ile yaptığı röportajda yalnızca satışla ilgili konuya parmak basmadı. Ryan, bu yılki zorlu koşullardan, oyun fiyatlarının artışından ve diğer konulardan da bahsetti.

COVID-19 olmasaydı PS5 farklı olur muydu?

"Ürün ve özellikleri konusunda kesinlikle hayır. PS5'i pazara sürmemiz belki biraz farklı olabilirdi ancak ürün aynı olurdu. Birkaç şey daha satabilirdik ancak çok fazla olmazdı. Üretim kısmındaki çocuklar mucizeler yarattı."

Microsoft'la konsol savaşları devam ediyor mu?

"Konsol savaşları terimi sevdiğim veya kullandığım bir terim değil. Benim için bir rekabet olması daha iyi. Bence bu bizi daha fazla çalışmaya itiyor. Bizi boşvermekten kaçındırıyor. Tüketicinin seçim yapabilmesi oldukça güzel. Neye sahip olduğumuzla mutluluk ve gurur duyuyoruz."

Konsol oyunlarının yükselen fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Konsol oyunlarının fiyatlarındaki artışın tarihine bakarsanız bu nispeten daha makul bir artış. Fiyatlarda uzun zamandır bir artış olmamıştı. PS5 ve diğer yeni konsollar için bir oyun yapma maliyetindeki artışları dengelemek için bazı yayıncılarda gördüğümüz eğilim bana mantıksız gelmiyor. Eğlence kategorimize eğlence bazında bir dolar veya ruble üzerinden bakarsanız video oyunları çok ucuz görünüyor. Rusya'da bile sadece ABD doları fiyatını alıp döviz kuruna göre ayarlamıyoruz. Rus oyun topluluğu için doğru olanı yapmaya çalışıyoruz."

Microsoft'un Game Pass'ine nasıl karşılık vereceksiniz?

"Bugün değil ancak yakında haberler gelecek. Şu anda bazı pazarlarda PlayStation Now abonelik hizmetimiz var."