Shenmue 3, Yüzde 66 İndirimle Steam'de Yayınlandı

Geçtiğimiz yıl Epic Games'e özel olarak yayınlanan Shenmue 3 isimli oyun, Steam'e bomba gibi bir indirimle geldi. Normal fiyatı 209 TL olan oyuna yüzde 66 oranında indirim yapan Steam, Shenmue 3'ü 71 TL'den satışa sundu. Steam'in kampanyası, 25 Kasım'a kadar devam edecek.

Deep Silver isimli oyun yayıncısı, Shenmue 3 isimli oyununu geçtiğimiz yıl Epic Games'e özel olarak yayınlamıştı. Tek oyunculu bir oyun olarak karşımıza çıkan Shenmue 3, özellikle de grafikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Dün itibarıyla Steam üzerinden de satılmaya başlayan oyun, kolay kolay görülmeyecek bir indirime girdi. Görünüşe göre Steam, Epic Games kullanıcılarının kalbini kırmak için elinden geleni ardına koymamaya çalışıyor.

Shenmue 3'ün normal fiyatı, 209 TL olarak belirlenmişti. Oyun an itibarıyla da Epic Games üzerinden bu fiyata satın alınabiliyor. Ancak Steam, 25 Kasım'a kadar devam edecek bir kampanya yaparak, bu oyunun fiyatını 71 TL'ye düşürdü. Yüzde 66'lık indirim, Shenmue 3'ün Epic Games'te indirime girmesini bekleyen oyuncuları Steam'e çekecekmiş gibi görünüyor.

Shenmue 3, alıştıklarımızdan farklı bir hikayeye sahip

Shenmue 3, 18 yaşındaki dövüş sanatları ustası gencin hikayesini anlatıyor. Ryo Hazuki isimli bu gencin tek bir arzusu var; babasının katillerinden intikam almak. Çin'in taşra bölgelerinde geçen oyun, çevre dokusunun güzellikleriyle kendine hayran bırakırken, oyundaki çeşitlilik de oyunseverlerin eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlıyor.

Bir yıldır Epic Games'te var olup dün itibarıyla da Steam'de yayınlanan Shenmue 3, sistem gereksinimleri açısından pek iç açıcı seviyede değil. Oyunun üstün seviye grafiklerini doyasıya yaşamak isterseniz, yedinci nesil Intel Core i7 işlemci ve Nvidia'nın GeForce GTX 1070 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Haliyle bu sistemin en az 16 GB RAM ile desteklenmesi gerekirken, depolama alanı açısından da 100 GB boş alan isteniyor. Bu gereksinimleri karşılayan bir sisteme sahipseniz ve hoş grafikleri olan oyunları beğeniyorsanız, Steam'in 25 Kasım'a kadar devam edecek kampanyasının sizler için bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada, Shenmue 3'ü satın almak istediğinizde iki farklı versiyonla karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi "Standart Edition" olarak isimlendirilirken, ek paketlere de sahip olan sürüm, "Deluxe Edition" olarak isimlendiriliyor. Normal fiyatı 209 TL olan Standart Edition'ı 71 TL'ye satın alabileceğiniz gibi, normal fiyatı 269 TL olan Deluxe Edition'ı da yine yüzde 66 indirimle 91 TL'ye satın alabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.