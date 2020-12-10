Sony, bir süredir konuşulduğu gibi anime yayın servisi Crunchyroll'u 1,175 milyar dolar gibi astronomik bir bedele satın aldı. Son yıllarda dünyanın farklı bölgelerindeki anime yayıncılarını satın alan Sony, sektördeki gücünü iyice artırmış durumda.

Sony Pictures Entertainment’ın anime yayın şirketi Funimation, AT&T ve WarnerMedia’nın sahibi olduğu anime ve manga yayın servisi Crunchyroll’u satın aldığını duyurdu. Anime endüstrisindeki en büyük satın alımlardan biri diyebileceğimiz söz konusu işlemin Sony’ye maliyeti ise 1,175 milyar dolar oldu.

Aslına bakacak olursak Sony’nin Crunchyroll’u satın almayı planladığı bir süredir konuşuluyordu ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyordu. Bununla birlikte dün gece saatlerinde gerçekleşen anlaşmayla birlikte Sony Pictures Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tony Vinciquerra, "Crunchyroll'u Sony ailesine katmaktan gurur duyuyoruz" diyerek anlaşmayı resmen duyurmuş oldu.

Sony, son birkaç yıldır dünya çapında anime yayıncılarını satın alarak gücünü artırıyor

“Crunchyroll ekibi, yalnızca Crunchyroll markasını büyütmekle kalmayıp aynı zamanda tutkulu bir anime topluluğu oluşturarak olağanüstü bir iş çıkardı.” diyen WarnerMedia CRO'su Tony Goncalves ise Crunchyroll’un Funimation ile birleştikten sonra daha büyük bir ekip ile küresel bir topluluğu beslemeye ve daha fazla insana daha fazla anime getirmeye devam edeceğini belirtti.

Sony’nin Crunchyroll'u satın alması, Netflix ile olası bir rekabette elini güçlendirebilecek olsa da şirketin asıl odaklandığı nokta, Japonya’nın anime endüstrisi üzerindeki etkisini artırma ve Crunchyroll'u 70 milyon ücretsiz, 3 milyon ücretli abonesi ile birlikte anime yayın ve prodüksiyon şirketleri portföyüne ekleyerek küresel anime pazarındaki büyümenin meyvelerini toplama.

Aslına bakacak olursak Sony, 1995 yılında kurduğu Aniplex ile uzun yıllardır zaten anime üretiminde yer alıyordu. Ancak şirket, son birkaç yıldır Fransız anime yayın hizmeti Wakanim, Avustralyalı yayıncı AnimeLab gibi anime yayıncılarını ve üreticilerini satın alarak sektördeki gücünü iyiden iyiye artırmıştı. Crunchyroll’un satın alınması ise Sony’nin son yıllarda bu yöndeki en büyük adımı oldu.