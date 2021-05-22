Sony DualSense, Apple’ın Mağazasında Satışa Sunuldu

Apple’ın yeni güncellemelerle destek vermeye başladığı DualSense kontrolcüsü, bugün şirketin kendi internet sitesinde de satılmaya başladı. Kontrolcü, Sony’nin sunduğu fiyat etiketiyle aynı seviyede satışa sunuldu.

Günümüzde oyun sektörüne dair önemli atılımlar gerçekleştiren Apple, son olarak yeni nesil konsollar Xbox Series X|S ve PlayStation 5’in kontrolcüleri için destek sunmaya başladı. iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 ve macOS 11.3 güncellemeleriyle sunulan bu destekle birlikte kontrolcüleri, herhangi bir Apple akıllı cihazda kullanılabilir oldu.

Destekle birlikte kontrolcülerle App Store ve Apple Arcade gibi platformlardaki desteklenen oyunları oynayabilme imkânına kavuşmuştuk. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde PlayStation Remote Play desteği de sunulmuştu. Bugünse Apple, çevrimiçi mağazadan Sony PlayStation DualSense kontrolcüsünü satmaya başladı.

DualSense Apple mağazasında:

Sony PlayStation DualSense kontrolcü, Apple’ın internet mağazasında Sony’nin sattığı fiyatla aynı fiyattan satışa sunuldu. PlayStation kontrolcüsü henüz Türkiye mağazasında yer almazken, bunun ne zaman gerçekleşeceği hakkında da bir bilgi bulunmuyor. DualSense, Apple’ın Türkiye mağazasında satılmaya başlanırsa fiyat etiketinin internetteki fiyatlarla aynı olmasını bekleyebiliriz.

Satışa sunulan PlayStation DualSense kontrolcüsünde şu anda yalnızca Sony’nin orijinal renk seçeneği yer alıyor. Sony, daha önce kozmik kırmızı ve gece yarısı siyahı renklerini de sunmaya başlayacağını açıklamıştı. Bu renklerin Apple’ın mağazasında da sunulup sunulmayacağını henüz bilmiyoruz. Apple, PlayStation 5 kontrolcüsünün yanı sıra SteelSeries Nimbus+ gibi diğer özel kontrolcüleri de satmaya devam ediyor.

Sony PlayStation DualSense kontrolcüsü, tasarım açısından geçmiş PlayStation kontrolcülerine fazlasıyla benziyor. Fakat kontrolcünün sahip olduğu adaptif tetikler, kontrolcüyü diğer tüm kontrolcülerin üstüne taşıyor. Tetikler sayesinde oyunu daha iyi hissedebiliyor, deneyiminizi iyileştirebiliyorsunuz.