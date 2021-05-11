Apple Cihazlarda Sony PS Remote Play DualSense Desteği Çıktı

Sony, PlayStation Remote Play’de yayınladığı yeni güncellemeyle, iOS cihazlarda DualSense desteğini getirdi.

Sony PlayStation’ın en önemli eklentilerinden biri olan, PlayStation Remote Play uygulaması PS5 için uzun zamandır iOS ortamda destek bekliyordu. Bildiğiniz üzere Remote Play uygulaması yardımıyla oyunlarınıza PC’lerde ve akıllı cihazlarınızda devam edebiliyordunuz. PlayStation 5 çıktığından beri DualSense’in ne zaman iOS cihazlarda aktif olacağıysa gerçekten yılan hikayesine dönmüştü. Sonunda Sony iOS cihazlar için güncellemeyi yayınladı.

iOS 14.5 ve üstü güncelleme isteyen PlayStation Remote Play uygulaması yardımıyla artık; Apple TV, Mac, iPhone ve iPad’lerde oyun keyfinize istediğiniz gibi devam edebileceksiniz. İşin güzel kısmı DualShock 4 gamepadler de bu cihazlarda çalışmaya devam edecek.

Hâlâ bazı oyunlarda sorun yaşanmaya devam ediyor

iPhone ile yapılan bazı testlerde sorunlar ortaya çıktı. Astro’s Playroom ve MLB The Show 21’de haptic sensörleri çalışmıyor. Bununla beraber kulaklık girişi ve gamepad üzerinde yer alan hoparlörler de maalesef ki şu an için çalışmıyor. Sony bu durumu şöyle açıklıyor; “PC, Mac, iPhone ve iPad’de uzaktan oynama opsiyonunda kulaklık çıkışı ve dokunmatik öğeler DualSense’lerde değiştiği için artık hiç kullanılamayabilir.”

Tabi neresinden bakarsanız bakın bu büyük bir sorun. Özellikle PlayStation 5 satın alıp şuanda birçok oyunu oynamakta zorlandığımız insanın aklına gelince, cihazın sanki biraz fazla erken piyasaya sunulduğu hissiyatına kapılıyoruz. Ayrıca hala Remote Play DualSense desteği Android cihazlara gelmedi. Sony’nin iOS için yayınladığı bu güncellemeyle beraber Android kullanıcıları için bir nebze umut doğdu.

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