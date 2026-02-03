Tümü Webekno
Sony, Tuşların Yerini Kafanıza Göre Değiştirip Kaldırabildiğiniz Bir DualSense Kontrolcü Patenti Aldı

Sony, çok ilginç bir kontrolcü tasarımı için patent aldı. Bu konsept kontrolcü, çoğunluğu dokunmatik yüzey olarak gelerek tuşları istediğiniz yere koymanıza ve hatta kaldırmanıza imkân tanıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelişen teknolojiyle birlikte kullanıcılara sunulan oyun deneyiminin de iyileştirilmesi hedefleniyor. PlayStation ile öne çıkmayı başaran Sony de bu konuda en çok çalışan firmalardan biri. Şimdi ise şirketin DualSense için ABD’de aldığı bir patent ortaya çıktı.

Sony’nin oyun departmanı Sony Interactive Entertainment tarafından alınan patent, daha öcne hiç görmediğimiz tarzda bir DualSense oyun kumandasını içeriyor. Bu kumanda, kontrollerin oyuna göre kaldırılıp değiştirebildiği bir tasarıma sahip olacak.

Tuşları farklı yerlere koyabiliyor, hatta kaldırabiliyorsunuz

Ekran Resmi 2026-02-03 10.21.44

Patente göre bu kontrolcü konsepti, büyük bir dokunmatik ekran yüzeyi etrafında tasarlanan bir ürün. Çizimlere ve detaylara bakıldığında üst yüzeyin büyük bir kısmının sabit düğmeler yerine dokunmatik ekran ile değiştirildiği görülüyor. Ekran ile birlikte de kullanıcının kontrolleri istedikleri yere yerleştirmesine olanak tanıyor.

Yani direkt olarak tuşları istediğiniz gibi kaldırıp farklı yerlere koymanıza imkân tanıyan bir sistem. Analog çubuk bölgelerini, yön tuş takımını, eylem düğmelerini ve dahasını hareket ettirip farklı yerlere koyabiliyorsunuz. Ayrıca kontrollerin boyutunu değiştirme veya oyunlarda gerek olmayan düğmeleri kaldırma gibi özellikler de sunuluyor.

Ekran Resmi 2026-02-03 10.21.33

Burada asıl amaç, konfor ve erişilebilirliği artırmak. Ayrıca farklı el boyutlarına uygun olabilmesiyle de avantajlı olabilir. Tabii ki dokunmatik yüzeyin çoğunlukta olduğu bir ürünün ne kadar işlevsel olacağı da merak konusu.

Patentlerin her zaman gerçeğe dönüşmediğini unutmamak gerek. Şirketler genellikle birçok patent alırlar ancak bu teknolojilerin hepsini piyasaya sürmezler, sadece bazıları gerçeğe dönüşür. Sony’nin bu ilginç konseptinin gerçek olup olmayacağını zaman gösterecek.

