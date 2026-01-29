Tümü Webekno
PlayStation Store'a "Lansman Fiyatı" Özelliği Geldi: Artık Oyunun Çıkış Fiyatını Görmek Mümkün!

PlayStation Store'daki oyunların sayfalarına yeni "lansman fiyatı" özelliği geldi. Bu özellik sayesinde oyunların ilk çıktığında hangi fiyata satıldığını görebiliyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store üzerinden yeni "lansman fiyatı" özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde bir oyunun PlayStation Store üzerinden ilk çıktığı anki fiyatını doğrudan oyunun sayfası üzerinden öğrenmek artık mümkün.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda testi gerçekleştirilen özellik, bir oyunun zaman içindeki fiyat değişimlerinden ziyade oyunun çıktığı dönemki lansman fiyatının ne kadar olduğunun kullanıcılara gösterilmesini sağlıyor.

Yeni "lansman fiyatı" özelliği böyle görünüyor:

Bildiğiniz üzere oyunlar belli başlı geçen bir sürenin ardından oyunun yayıncısının aldığı karar doğrultusunda ucuzlayabiliyor. Tabii ülkemizdeki döviz kurları nedeniyle de belli bir süre sonra zamlanabiliyor. Bu sebeple lansman fiyatını görebilmek bir bakıma önemli.

Şu anlık betada olan özellik tüm kullanıcıların mağazasında görünmüyor olabilir. Bu sebeple eğer henüz bu özelliği göremiyorsanız bir süre beklemenizde fayda var.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

