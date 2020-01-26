Bir Dönemin Efsanevi Telefonları Sony Ericsson W800 ve K750

Bir dönem teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Sony, akıllı telefonların gelişinden hemen önce Ericsson ile ortaklaşa ürettiği telefonlar ile geleceğin ne getireceğini göstermişti. O dönemin efsaneleri ise W800 ve K750 idi.

Sony, akıllı telefonlar öncesi dönemde teknoloji dünyasındaki en değerli markalara sahipti. Bu markalar arasında taşınabilir müziği hayatımıza sokan Walkman ve ilk dijital kamera Cyber-shot gibi o dönemde herkesin aklına kazınmış markalar yer alıyordu.

Sony ve onunla yarı yarıya ortak olarak mobil telefon pazarına giren Ericsson, Sony markalarını mobil telefonlara yerleştirmek için çalışmalar yapmıştı. Bu çalışmaların ilk meyvesi ise Sony Ericsson W800 olarak karşımıza çıkmıştı.

“Walkman” Telefon

Sony Ericsson W800 bir müzik telefonuydu. O dönemde akıllı telefonlar yeni yeni gelişiyordu. İnsanlar yanlarında dijital fotoğraf makinesini, MP3 çalarlarını ve telefonlarını gezdirerek yolculuk yapıyordu. Dijital anlamda yükümüz ağırdı.

Beyaz-turuncu renkli ve yan tarafında kocaman Walkman yazan W800, Sony’nin başka bir cihazının iyi bilinen markasını telefonlara taşımıştı. Cihazın 512 MB hafızası bulunuyordu ancak bu hafızayı bir kart takarak 2GB daha arttırmak mümkündü.

O dönemde telefonun dünya pazarlarındaki ana rakibi, iTunes kullanabilen Motorola ROKR E1 idi. ROKR E1, sahip olduğu 2,5 mm giriş ve iTunes’dan 500 şarkıya kadar şarkı desteğiyle öne çıksa da W800’ün de Disc2Phone adlı yazılımı vardı. Bu yazılım sayesinde albümlerdeki şarkılar telefona aktarılabiliyordu. Ayrıca kart takılan telefonlarda barındırılabilen şarkı sayısı da çok daha fazlaydı.

Sony Ericsson’un müzikten fotoğrafa geçtiği telefon: K750

Teknik olarak W800 ile K750 arasında çok büyük bir fark yoktu. Aradaki fark telefonların markalaştırılmasında ve pazarlamasında yatıyordu. Biraz daha büyük olan K750, kameralı telefon olmasıyla öne çıkıyordu.

Bu telefonda da aynı 2 MP kamera kullanılmıştı. Firma bu modelde kızaklı bir kamera korumalığı kullanıyordu. Korumalık açıldığı anda telefonun kamera uygulaması çalışmaya başlıyordu. Daha sonra seri Cyber-shot üzerinden isimlendirilmişti.

Peki Sony-Ericsson neden neredeyse birbirinin aynısı iki telefon piyasaya sürmüştü? Aslında bu durumun çok basit bir açıklaması var: Farklı müşterilere hitap etmek. O dönemde Walkmanler ve mp3’ler çok modaydı ve Sony Ericsson bu pazardaki müşterileri de kendi bünyesine katmayı amaçlıyordu. Cyber-shot da fotoğrafa ilgi duyan kişileri çekiyordu.

Sony Ericsson, 2005 yılında Walkman telefonları yılın öne çıkan ürünü olarak nitelendirmişti. İki telefon toplamda 15 milyon adet satmıştı. Yine de insanlar, o dönemde iki telefonun da özelliklerinin toplandığı tek bir süper telefonun ne kadar etki yaratabileceğini merak ediyor.