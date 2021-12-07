Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bu yıl gerçekleştirdiği Technology Day etkinliğinde spor müsabakalarını her zamankinden daha adil kılabilecek olan ve verilerin daha detaylı sunulacağı Electronic Practice Tracking System'i (EPTS) tanıttı.

Spor müsabakaları, özellikle de futbol, ülkemizde her zaman tartışma konusu olarak kalmayı başarıyor. Bunun en temel sebepleriyse hakemlerin yanlış kararlar vermesi ve pozisyonların net olmamasından doğan belirsizlikler olarak karşımıza çıkıyor. Zaman zaman da elde net bilgiler olmayınca çatışmalar uzun süre anlamsızca devam ediyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyen Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bu yıl gerçekleştirdiği Technology Day etkinliğinde, 2011 yılında bünyesine katmış olduğu Hawk-Eye Innovations ile birlikte yaptığı, spor müsabakalarında kullanılması hedeflenen gelişmiş ‘izleme sistemi’ni tanıttı.

Oyuncuların anlık duruşundan topun izlediği/izleyeceği rotaya tüm veriler canlı ve sürekli olarak işlenecek:

Elektronik Performans İzleme Sistemi olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz teknoloji, fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere oldukça detaylı görüntüler ve veriler sunacak. Bu alanda yapay zekâ kendisini göstermiş olacak. Söz konusu teknoloji üç adımdan oluşuyor. Onları da şu şekilde sıralayabiliriz:

Oyuncuları izleme

Alınan kesitin yapay zekâ aracılığıyla veriye çevrilmesi

yapay zekâ aracılığıyla Alınan veriler ışığında görüntünün oluşturulması

Gerçek bir futbol maçının EPTS bakış açısı

Bu teknolojinin spor dünyasına sunacaklarını saymakla bitiremeyiz. Normal şartlarda oyunun yoğunlaştığı bölgelere göre oluşturulan ısı haritalarının ya da görüntülerin işlenmesiyle oluşturulan taktik tablolarının var olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat bu noktada Sony’yi ayrı kılan özellik, hem görüntü alma ve işleme konusundaki yetkinliği hem de Hawk-Eye Innovations ile arasındaki iş birliğinden doğan avantajlar olacak. Deneyim konusunda ise pratiğe geçirildiği zamana kadar beklememiz gerekecek.

Yine de daha şimdiden, alınan ekran görüntülerine baktığımızda sistemin spor müsabakalarına farklı bir soluk getireceğine kesin gözüyle bakabiliyoruz. Siz de sistem hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.