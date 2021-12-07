Sony, Gelecekte Kullanıcılara Sunacağı Yenilikleri Açıkladı

Sony, bu yıl gerçekleştirdiği Technology Day adlı etkinliğinde önümüzdeki yıllar içinde kullanıcılara sunmayı hedeflediği yenilikleri açıkladı. Biz de etkinlik içerisinde tanıtılanları sizler için derledik. Sony'nin listesinde sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik ve robotik alanında birçok yenilik bulunuyor

Japonyalı teknoloji devi Sony’i birbirinden farklı birçok sektörde görüyoruz. Film ve fotoğraf çekimi için ürettiği yüksek kaliteli ekipmanlardan PlayStation serisine, akıllı telefonlarından sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara kadar birçok sektörde adını hafızalara kazımış olan şirket, önümüzdeki yıllarda sunacağı teknolojilerle karşımızda.

Şirket, söz konusu yeni teknolojileri, bu yıl gerçekleştirdiği Sony Technology Day adlı etkinliğinde tanıttı. Biz de Sony’nin heyecanlandırıcı gelişmelerini kısa özetler halinde sizlere derledik. Birçok farklı sektöre yönelik açıklama yapıldığından size hitap eden en az bir başlık bulabileceğinizi düşünüyoruz.

Sony Technology Day etkinliğinde tanıtılanlar:

İçerik üreticiliği alanındaki yenilikler: Yakında sinema filmi kalitesinde YouTube videolarının kapısı aralandı

Sony, bu yılki etkinlikte sadece sinema alanında değil, sosyal medyada görebileceğimiz türden de yenilikler sundu. Bu bağlamda daha önce reklam çekiminde ve Mandalorian’ın çekimlerinde kullanılmış olan ‘LED ekranla arka plan’ tekniği daha da yaygınlaşacak. Elbette burada Sony’nin yüksek çözünürlüklü LED ekranları, kameraları ve birbiriyle uyum içinde çalışan ekipmanları, işlevsellik konusunda öne çıkacak.

Futbol maçlarının seyrini değiştirecek sistem: EPTS

Gerçek bir futbol maçının EPTS bakış açısı

Electronic Performance Tracking System (EPTS) ise yapay zekanın tozu dumana kattığı alanlardan biri olarak karşımıza çıkacak. Bu sistem ise oynanan maçları -ister futbol olsun, ister tenis, isterse de basketbol- yapay zeka ile takip edip görselleştirecek. Bu noktada örnek olarak futbol maçında futbolcuların anlık duruşundan topun izlediği rotaya kadar her şey anlık olarak hafızaya aktarılacak.

Kullanım alanı oldukça geniş olan bu teknolojiye konserler de dahil. Birçok spor müsabakasında belirsizlik sebebiyle karşımıza çıkan çatışmaları en aza indireceği kesin.

Sony’den Metaverse adımı: 4K sanal gerçeklik gözlüğü geliyor

Etkinlik sırasında gösterilen sanal gerçeklik gözlüğüyle Sony, başta tasarım alanı olmak üzere birçok sektöre kolaylık getirmeyi hedefliyor. “Diğer şirketler de bu alana yönelirken Sony’i özel kılan ne?” diye sorabilirsiniz. Söz konusu VR başlık, uzaktan çalışmayı daha işlevsel bir hale getirecek, 4K çözünürlük sunacak ve daha yoğun piksel deneyimi sayesinde VR deneyimini gerçeğe daha da yaklaştırmış olacak.

Söz konusu başlık hakkında PSVR 2 olduğuna dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Hem oyun hem de film deneyimi iyileştiriliyor: 3 boyutlu ses

PlayStation 5’in donanımına değinen Sony, oyunların geleceği hakkında da açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların arasında en çok dikkat çekeni ise 3 boyutlu ses teknolojisi oldu. Hem 3 boyutlu filmleri yeniden sevdirmesi hedeflenen hem de yeni nesil oyunlarda kullanıcıya daha iyi bir atmosfer deneyimi yaşatacak olan teknolojiyi önümüzdeki yıllarda PS5 oyunlarında göreceğiz.

Sürücüsüz araçlar için yeni sensörler

Sağda sensörlerin keskinliğini gösteren insanlar, solda ise sensörleri kullanan aracın çevreyi nasıl gördüğü gösteriliyor

Etkinlik sırasında sürücüsüz araçları daha zeki kılacak olan yeniliklerden de bahsedildi. Bu bağlamda Cu-Cu bağlantı sisteminden bahsedildi. Kabaca anlatmak gerekirse bu sistemde sensörler ışığı alıp elektrik sinyaline çeviriyor. Daha sonra bu sinyal Cu-Cu bağlantısı aracılığıyla çipe gönderiliyor. Daha sonra çipte karar verme aşaması başlıyor. Elbette bunlar inanılmaz derecede kısa sürede ve sürekli olarak gerçekleşiyor.

200 metre uzaklığı algılayabilen söz konusu sistemin drone’larda kullanılması da hedefleniyor.

Robotlarda artık orantısız güç yok: Tuttukları nesneyi anlayıp ona göre kuvvet uygulayan sensörler geliştirildi

Robotların bir nesnenin tutulması gerektiği durumlarda çok fazla güç uygulayıp nesneye zarar verdiğini ya da çok az güç uygulayarak düşürdüğünü gördük. Bunun önüne geçmek için Sony, geliştirdiği sistemle robot ellerinin iç kısmındaki sensörlerle nesnenin hangi tarafa ne kadar uzak olduğunu ölçüyor ve elinden kayıp düşme ihtimaline ya da fazla sıkıp zarar verme ihtimaline karşı da yine bu sensörlerle karşı koyuyor.

Bu sayede söz konusu robot, dışı sert içi yumuşak olan bir yumurtayı da, karton bardağı da, hatta bir gülü bile zarar vermeden tutabiliyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki yenilikler: MIMAMORI

Çevre dostu olmaya yönelik yeniliklerde ise MIMAMORI sistemi bulunuyor. Mi, ‘izlemek’ anlamına gelirken Mamori ise 'korumak' anlamına geliyor. Söz konusu sistemde 3 kilit teknoloji var. Bunların ilki, bitkiler üzerine yoğunlaşıyor. Söz konusu ilk yenilikte bir ‘nem sensörü’ tanıtıldı. Bu sensör, şartlar değişse de piyasadaki rakiplerinden daha güvenilir ve tutarlı veriler sunmasıyla ön plana çıkıyor.

Diğer iki kısım ise birlikte çalışıyor diyebiliriz. İlk kısımda dünyanın farklı yerlerinden uydular aracılığıyla veriler toplanıyor ve diğer kısımda bu veriler işlenip ilerleyen günler hakkında doğruluk payı yüksek tahminler sunuluyor. Bu bağlamda örnek olarak birkaç günlük yağış durumuna göre ilerleyen günlerde taşkın olup olmayacağı önceden görülebiliyor. Sonuç olarak bunu, Sony'nin başta tarım alanına sunduğu bir armağan olarak değerlendirebiliriz.