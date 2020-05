Ghost of Tsushima'nın Oynanış Videosunun Çıkış Tarihi

PlayStation, yayınladığı blog yazısında 14 Mayıs’ta Twitch ve YouTube’dan yapacağı State of Play yayınında 2020’nin en çok beklenen PlayStation 4 oyunlarından bir tanesi olan Ghost of Tsushima’nın oynanış videosunu yayınlayacağını duyurdu.

Infamous serisini geliştiren Sucker Punch stüdyosunun elinden çıkan Ghost of Tsushima, PlayStation 4’ün bu sene çıkacak oyunları arasında en çok beklenen oyunlarından bir tanesi durumunda bulunuyor.

PlayStation kullanıcıları tarafından merakla beklenen böyle bir oyunun hâlâ oynanış videosu çıkmaması biraz tuhaftı. PlayStation, yayınladığı blog yazısında bu duruma açıklık getirdi ve 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan State of Play’de 18 dakikalık bir oynanış videosu yayınlayacağını duyurdu. Yayın, Twitter ve YouTube üzerinden izlenebilecek.

Ghost of Tsushima:

Yayınlanacak olan bu 18 dakikalık oynanış videosunda oyuncular, oyundaki dövüş sistemine, keşiflere ve çok daha fazlasına yakından bakış atabilecek. Sony, ayrıca bu ayki State of Play yayınında PlayStation 5 ile ilgili herhangi bir gelişmenin paylaşılmayacağını da açıkladı.

Ghost of Tsushima, PlayStation 4 konsolları için 17 Temmuz tarihinde dünya genelinde oyunculara sunulacak. Oyunun normalde çıkış tarihi 26 Haziran olarak belirlenmişti ancak Sony’nin The Last of Us Part II’nin yeni çıkış tarihini açıklamasıyla birlikte oyunun çıkış tarihi ertelendi. Oyun için yayınlanan son fragmanı yukarıdan izleyebilirsiniz.

Sucker Punch’ın elinden çıkan Ghost of Tsushima, PlayStation Store üzerinden ön siparişe açık durumda. Ghost of Tsushima’yı PlayStation Store üzerinden 429 TL’ye, Ghost of Tsushima Digital Deluxe Sürümü'nüyse 489 TL’ye ön sipariş verebilirsiniz. Oyunu ön sipariş vermeniz durumunda Ghost of Tsushima dijital mini oyun müziği, Jin PS4 dinamik teması, PS4 için Jin avatarının da sahibi oluyorsunuz.