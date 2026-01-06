Sony ve Honda, Yeni SUV Otomobillerini Tanıtttı: İlk Ortak Otomobilleri Olan Sedan Modelin Teslimat Tarihi de Açıklandı!

Sony ve Honda ortaklığında geliştirilen AFEELA modelinin ne zaman teslimatlarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca yepyeni bir SUV otomobil de tanıtıldı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Sony ile en büyük otomobil firmalarında Honda’nın bir süredir devam eden bir ortaklığa sahipti. Sony Honda Mobility (SHM) ismi verilen bu ortaklık kapsamında da Afeela isimli bir elektrikli otomobil satılacağı duyurulmuştu, araç geçen yıllarda tanıtılmıştı.

Şimdi ise CES 2026 kapsamında Afeela otomobilinin satışıyla ilgili yeni bilgiler geldi. Şirketler, Afeela’nın müşterilere tesliminin ne zaman başlayacağını açıkladı. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda çıkacak SUV tipinde ayrı bir otomobil de tanıtıldı.

90 bin dolarlık Afeela’nın teslimatları 2026 sonunda başlayacak

Sony Honda Mobility ortaklığı tarafından yapılan duyuruya göre 90 bin dolar fiyata sahip olan yeni Afeela modeli, 2026’nın sonuna doğru müşterilere teslim edilmeye başlayacak. Araca AFEELA Prototype 2026 ismi veriliyor.

AFEELA Prototype 2026 modelinin önceki yıllarda gösterilen üretim öncesi Afeela 1 modeline büyük oranda benzediğini söylemek mümkün. Kısa ön ve arka çıkıntılar, uzun dingil mesafesi gibi tasarım özellikleri bunda da var.

Ancak yeni arabanın diğer detayları hakkında hiçbir bilgi paylaşılmamış. Nasıl teknik özellikler sunacağı, menzili ve diğer bilgiler maalesef bulunmuyor. Önceki senelerde gösterilen Afeela 1 modelinde 500 km menzil, dört tekerlekten çekiş, 2. seviye otonom sürüş gibi özellikler vardı. Yeni AFEELA Prototype 2026 modelinde nasıl özelliklerin olacağını, nelerin değişeceğini bilmiyoruz.

SUV model de geliyor

Bunlara ek olarak Sony Honda Mobility, bir SUV modelin de geleceğini açıkladı. Yine AFEELA ismi altında konumlanacak modelin tasarımı paylaşıldı. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere çizgi şeklinde ön farlara sahip, kavisli bir tasarımla gelen şık ve modern görünümlü bir araç olacak.

Maalesef SUV modelin de hiçbir detayı paylaşılmadı. Sadece şirket, bu aracın en erken 2028 yılında üretime gireceğini belirtmiş. Yani gerçekten piyasaya sürülmesine daha birkaç yıl var. İki araç hakkındaki detayların önümüzdeki dönemde paylaşıldığını görebiliriz.