Sony ile TCL ortak şirket kuruyor: Sony TV'leri yeni şirket üretecek

Sony ve TCL, TV ve ev ses ürünleri için stratejik ortaklık kuruyor. TCL %51 pay alacak, BRAVIA markası korunacak. Yeni şirket 2027’de faaliyete geçecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Sony ve TCL, ev eğlence alanında stratejik bir ortaklık için resmi adımı attı. İki şirket, Sony’nin TV ve ev ses sistemleri işini devralacak yeni bir ortak girişim kurmayı planlıyor. Ortaklıkta TCL %51, Sony ise %49 hisseye sahip olacak.

Kurulacak yeni şirket; ürün geliştirme, tasarım, üretim, satış, lojistik ve müşteri hizmetleri dâhil tüm süreci üstlenecek. Sony’nin görüntü ve ses teknolojileri ile marka gücü, TCL’nin üretim ölçeği ve maliyet avantajlarıyla birleştirilecek.

Ürünlerin Sony ve BRAVIA markasıyla satılmaya devam edecek olması, tüketici tarafında en kritik detaylardan biri. Bu sayede Sony, marka algısını korurken operasyonel yükün büyük bölümünü TCL’ye bırakmış olacak.

Anlaşmanın Mart 2026’ya kadar kesinleşmesi, yeni şirketin ise Nisan 2027’de faaliyete başlaması hedefleniyor. Büyüyen büyük ekran TV pazarında bu hamle, Sony’nin stratejik bir yeniden konumlanması olarak görülüyor.

