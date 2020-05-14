Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Yapay Zeka (AI) işleme özelliğine sahip dünyanın ilk görüntü sensörü IMX500’ü duyurdu. Yeni nesil sensör, bulut hizmetlerini kullanırken veri iletim gecikmesini azalttığı gibi, gizlilikle ilgili endişeleri de minimalize ediyor.

Dünyanın en büyük sensör ve kamera üreticilerinden Sony, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni görüntü sensörü IMX500’ü gün yüzüne çıkardı. Sahip olduğu Yapay Zeka (AI) desteği ile dünyada bir ilk olan sensör, bulut hizmetlerini kullanırken veri iletim gecikmesini azaltmayı, gizlilikle ilgili endişeleri en aza indirmeyi ve güç tüketimini minimize etmeyi vadediyor.

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) yayılması, her tür cihazın buluta bağlanmasını sağladı ve bu tür cihazlardan elde edilen bilgilerin, buluttaki AI aracılığıyla işlendiği bilgi işlem sistemlerinin kullanımını yaygın hale getirdi. Öte yandan, bulutta işlenen verilerin giderek artması, hem hacimsel hem de gizlilik anlamında bazı endişeleri beraberinde getirdi.

Yapay zeka özellikli Sony IMX500 sensör, verinin analiz edilmesi için buluta veya yakındaki işlemciye gönderilmesini gerektirmiyor

AI görüntü analizi ve işleme işlevselliği ile donatılmış dünyanın ilk görüntü sensörü olan Sony IMX500, verinin analiz edilmesi için buluta veya bağlantılı bir işlemciye gönderilmesini gerektirmiyor. Görüntü bilgileri yerine meta veriler (görüntü verilerine ait semantik bilgiler) üreten sensör, veri hacmini azaltıyor ve gizlilikle ilgili endişeleri en aza indiriyor.

Ayrıca AI desteği, yüksek hızlı AI işleme ile gerçek zamanlı nesne izleme gibi çok yönlü uygulamalar için çeşitli işlevsellik de sunuyor. Öte yandan Sony’nin yeni sensörü, bireysel tüketici elektroniği cihazlarından ziyade, perakende ve endüstriyel ekipman üreten sektörlerde kullanılacak.

Sony IMX500’ün bulutla bağlantı kuran çok daha gelişmiş AI donanımlı kameraları mümkün kılacağını söyleyen Japon teknoloji devi, hem otonom araçların hem de fabrikalarda kullanılan endüstriyel robotların karmaşık ve zor görevlerin üstesinden kolaylıkla gelebileceğini belirtiyor.

Video kaydederken, nesnelerin yüksek bir hassasiyetle gerçek zamanlı izlenmesini mümkün kılan sensör, hemen her sektör için muazzam bir işlevsellik vadediyor. Türünün tek örneği olan Sony IMX500’ün kullanıldığı ilk ürünlerin 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.