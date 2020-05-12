Sony'nin Vlog Kamerası ZV1'in Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Japon teknoloji devi Sony’nin, özellikle vlog çekenlerin gönlünü çeleceği Sony ZV1 kamerasının bazı özellikleri ortaya çıktı. Kameranın, Sony’nin en iyi video özelliklerini barındıracağı iddia ediliyor.

Kamera konusunda öne çıkan şirketlerden bir tanesi konumunda bulunan Sony’nin ZV1 vlog kamerasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Sony, yeni kamerasında kullanıcılarını bir hayli tatmin edecek yeni video özellikleri üzerinde çalışıyor.

Tech Radar’ın Sony Alpha Rumor’a dayandırdığı haberine göre Sony’nin yeni 'kompakt selfie kamerası' 26 Mayıs’ta çıkacak. Kamera, hâlihazırda var olan Real Time AF ve Real Time Eye AF ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

Sony’nin vlog kamerası ZV1

Ortaya çıkan bilgiler Sony’nin en son otomatik odaklanma modunun ZV1 kameralarda kullanılacağı anlamına geliyorsa, özellikleri hem sürekli otomatik odaklanma hem de video modunda görebiliriz. Özellikle video modunda bu özelliğin kullanılması, vlog çeken kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilir. Eye AF özelliği uzun süredir kameralarda kullanılıyordu ancak son kamera işlemcileri sayesinde videolara da yolunu buldu.

Real Time Eye AF, özellikle YouTube videolarının tamamen açık çekildiği durumlarda oldukça kullanışlı olacak bir özellik. Bu özellik sayesinde hareket ederken gözlerinizin odakta kalıp kalmadığından endişe etmeden arka planın bulanıklaşmasını sağlıyor. Kamerada yer alacak olan diğer özelliklerin arasındaysa gelişmiş mikrofon, çok açılı LCD, f/1,8 – f/2,8 değerinde lens, 'One Touch Bokeh' özelliği ve 'Auto Object Detect' özelliği bulunuyor.

(Sony RX100 VII)

Tırnak içerisinde belirttiğimiz son iki özellik, daha önce Sony kameralarda görülmemiş yeni özellikler. Yani tam olarak ne olduklarıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Sony’nin çerçeve boyunca belli nesneleri takip etmek için tahmini algoritmalar ve nesne tanıma kullandığı akıllı otomatik odaklanmayla ilgili olduğunu söylenebilir.

Ortaya çıkan bu bilgiler kamerayla ilgili birçok özelliği ortaya koysa da kameranın sensör boyutu, odak uzunluğu, kadrajı ve fiyat etiketi gibi bilgileri sunmuyor. Ayrıca Sony ZV1 gibi bir kameranın Canon PowerShot G7X Mark III ile yarışabilmesi için daha fazla özelliği de ihtiyacı olduğunu söylememiz gerekiyor. Kameranın 26 Mayıs’ta çıkacağıyla ilgili söylentiler doğruysa bu bilgiler için de çok fazla beklememiz gerekmeyecek.