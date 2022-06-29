Sony, INZONE Marka Oyuncu Kulaklığı ve Monitörlerini Duyurdu

Sony, PlayStation dışında ikinci 'oyuncu donanımları' markası olacak INZONE'u duyurdu. Şirket, yeni markasıyla birlikte 3 adet kulaklık ve 2 adet monitörü de oyunseverlerin beğenisine sundu.

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation markasıyla oyun dünyasının en önemli üreticilerinden biri olsa da konu oyuncu donanımları olduğunda adı pek de anılmayan bir şirket. Artık oyun sektöründe PlayStation'dan fazlasıyla anılmak isteyen Sony, yeni oyuncu donanımları markası INZONE'u duyurdu ve yeni markası altında piyasaya sürülecek ilk ürünlerini tanıttı.

Sony'nin INZONE markasıyla oyun dünyasını 'ters köşe' ettiğini söylemek mümkün. Zira Japon teknoloji devi, yeni markası altında PlayStation sahiplerinin de kullanabileceği iki adet oyuncu monitörü, üç adet de oyuncu kulaklığı tanıtmış olsa da INZONE markalı ilk Sony ürünleri fark yaratan özelliklerini PlayStation'da değil oyuncu bilgisayarlarında gösterecek.

Sony'dan oyuncular için 3 yeni kulaklık: INZONE H9, H7 ve H3

Bildiğiniz gibi Sony, ses teknoloji sektöründe çok uzun zamandır var ve kablolu/kablosuz üst seviye ses kalitesi sunan Sony kulaklıklar halihazırda satışta bulunuyor. Ancak oyunseverler bunu çok iyi bilirler ki oyunlarda 'iyi' kabul edilen ses kalitesi ile müzikte kabul edilen 'iyi' ses birbirinden farklıdır. Müzik dinlerken enstrümanları ve sanatçının sesini en iyi kalitede dinleyebilmek önemliyken konu oyunlar olduğunda rakibin ayak seslerini duyarak yerini, hareketini ve uzaklığını tahmin etmek 'hayati' olabiliyor.

INZONE markalı oyuncu kulaklıkları, piyasaya bulunan diğer Sony kulaklıklardan tam olarak bu noktada ayrılıyor. INZONE H9, H7 ve H3 olarak üç farklı modelde karşımıza çıkan kulaklıklar; 360 derece Spatial Sound (Uzaysal Ses), Discord sertifikası, özel kulaklık pedleri gibi özellikleriyle doğrudan oyuncuların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor.

INZONE kulaklıklar ile rakibiniz kılını kıpırdatsa yerini fark edebileceksiniz

INZONE oyuncu kulaklıklarının en önemli özelliği, piyasadaki rakiplerine kıyasla çok daha kapsamlı bir 360 derece Uzaysal Ses özelliği sunması. Bu özellik, H9 modelindeki aktif gürültü engelleme özelliği ile birleştiğinde oyuncular adeta kendilerini oyunun içinde hissediyorlar ve rakiplerinin kılı kıpırdasa konumunu, hareketini ve uzaklığını tespit edebiliyorlar. Ne yazık ki H7 ve H3 modelinde aktif gürültü engelleme bulunmuyor.

Serinin en üst seviye modeli olan INZONE H9, sentetik deri kulaklık pedleri ile ekstra konfor sağlıyor. H7 ve H3 modellerinde pürüzsüz naylon kumaş kullanılmış olsa da oyuncuları memnun edecek seviyede konfor sunulduğu söylenebilir. Ayrıca üç modelde de sesli iletişim için yüksek ses kalitesi vadeden bir mikrofon yer aldığını belirtelim.

İsteyene kablolu, isteyene kablosuz INZONE kulaklık var

INZONE H9 ve H7 modelleri kablosuz modeller olarak karşımıza çıkarken INZONE H3 kablolu kulaklık olarak duyuruldu. Bu durum bazı oyuncular tarafından olumsuz bir özellik olarak kabul edilse de H3'te sınırlı 'şarj süresi' olmaması, bardağın dolu tarafından bakıldığında olumlu bir özellik olarak da kabul edilebilir. En 'premium' model olan INZONE H9, aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken tek şarj ile 32 saat kullanım sunuyor. Ortanca model olan INZONE H7 ise ilginç bir şekilde 40 saat ile daha yüksek bir şarj ömrü sunuyor.

Sony INZONE kulaklık fiyatları

Sony, INZONE markasının giriş seviye kulaklığı olan H3 için 100 Euro'luk bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Ortanca model H7'nin 250 Euro'luk bir fiyat etiketi bulunurken en üst model olan H9, 300 Euro karşılığında satın alınabilecek. Ne yazık ki INZONE kulaklık modellerinin Türkiye fiyatları için henüz bir açıklama gelmiş değil.

FPS oyuncularının kafası karışık: Karşınızda INZONE M9 ve M3 oyuncu monitörleri

Oyuncu monitörleri söz konusu olduğunda Sony'nin akla gelen ilk markalardan biri olmadığı bir gerçek. Ancak INZONE markası bu durumu değiştirebilir. 240 Hz'e varan yenileme hızı, 1 ms gecikme süresi, 4K çözünürlük gibi genel özelliklere ek olarak sunulan 600 nit yüksekliğinde DisplayHDR parlaklık, oyunseverlerin INZONE monitörlere ilgi duymasını sağlayabilir.

Sony, INZONE markası altında M9 ve M3 adında iki monitör duyurmuş durumda. INZONE M9, ilk bakışta daha üst düzey bir monitör gibi gözükse de bazı oyuncular yenileme hızı nedeniyle M3 modelini de tercih edebilir. Zira INZONE M9, 4K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı sunarken INZONE M3, Full HD (1080p) çözünürlükte 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Özellikle FPS oyuncularının fiyattan bağımsız olarak bu iki monitör arasında epey tereddüt yaşayabileceği aşikar.

INZONE monitörler, rakipleri göremediğimiz karanlık sahnelere ışık tutuyor

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Özellikle gerçekçi grafiklere sahip bir oyun oynarken kapalı alanlarda ışığın çok fazla azaldığı, değil rakip burnunuzun ucunu göremediğiniz anları yaşamışsınızdır. Oyun yardımı özelliği, bu karanlık sahnelerde görüntüyü optimize ederek sahneye adeta fener tutuyor ve rakipleri belirgin şekilde görünür kılıyor. Ayrıca Oyun yardımı özelliği ile ekrana sabit bir nişangah (crosshair) ya da zaman sayacı koyabiliyor, oyun arayüzünün getirdiği zorlukları INZONE monitör ile aşabiliyorsunuz.

1 ms gecikme, 1 milyardan fazla renk

Ortak özelliklerden başlamak gerekirse; her iki monitör de 1 ms GtG gecikme sunarken HDMI G-Sync, 1,07 milyar renk, mükemmel PS5 uyumu ve otomatik KVM geçişi sunuyor. Bununla birlikte INZONE M9, DisplayHDR 600 parlaklık sunarken M3 modelinde DisplayHDR 400 parlaklık sunuluyor. Ayrıca M9 modeli DCI-P3 renk paletinin yüzde 95'ine destek sunuyor.

Otomatik KVM geçiş özelliği, monitöre birden fazla bilgisayar bağlayacak kişiler için hayat kurtaran bir özellik desek yeridir. Şöyle ki; INZONE monitöre birden fazla bilgisayar bağladığınızda klavye, mouse ya da kulaklığınızı bu bilgisayarlara bağlamak yerine doğrudan monitöre bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede de hiçbir sök tak işlemi gerçekleştirmeden aynı klavye, mouse ya da kulaklığı her iki bilgisayarı da kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz.

INZONE monitör fiyatları

INZONE monitörlerin sunmuş olduğu özellikler ile oyunseverleri memnun edeceği aşikar. Peki fiyatları ne kadar olacak? Sony'nin açıklamasına göre INZONE M9, 1099 Euro'luk bir fiyat etiketine sahip olacak. INZONE M3 için ise henüz bir fiyat etiketi açıklanmış değil. Tahmin edebileceğiniz gibi her iki monitör için henüz bir Türkiye fiyatı da açıklanmamış durumda.

Editör Notu: Sony, her ne kadar yeni oyuncu donanımları markasının adını 'INZONE' olarak açıklamış olsa da hem kulaklık hem de monitörlerde PlayStation 5 tasarım çizgilerini açık bir şekilde görüyoruz. Kulaklıklar, Star Wars dünyasından çıkıp gelmiş gibi göründüklerinden midir, bir oyuncu ekipmanı olmalarına rağmen fazla 'ışıklı mışıklı' olmamalarından mıdır bilemem ama gayet hoş görünüyor. Ancak monitörlerin altında bulunan ve küçük bir PS5 gibi görünen sütunun aynı derecede hoş göründüğünü söylemek zor.

Deneyimlemeden yorumda bulunmak zor ancak hem kulaklık modellerinin hem de monitör modellerinin kağıt üstünde heyecan verici özellikler sunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle monitörlerin oyun yardımı özelliği, burnunun ucundaki rakibi çevreden ayırt etmekten zorlanan benim gibi oyuncuların imdadına yetişebilir. Eğer INZONE kulaklıkları ya da monitörleri deneyimleme imkanı bulursam ayrıca bir deneyim yazısı da paylaşacağım. Webtekno'yu takipte kalın!