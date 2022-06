Oyun dünyasının en büyük indirimlerinden bir tanesi olan Steam Yaz İndirimi, 23 Haziran 20.00 itibarıyla başladı! İndirime giren binlerce oyun arasından hangisini satın alacağınıza karar veremiyor ve oyunlar arasında kayboluyorsanız, tam olarak doğru yerdesiniz diyebiliriz.

23 Haziran’da başlayan indirim süreci, 7 Temmuz saat 20.00’de sona erecek. Bizler de her bütçeye uygun ve farklı türden oyunlardan oluşan yeni bir liste ile karşınızdayız.

Ayrıca God of War, Red Dead Redemption 2 ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi popüler oyunlar, geçtiğimiz günlerde yayımladığımız Steam Yaz İndirimi haberimizde yer aldıkları için bu listede daha farklı oyunlara yer verdiğimizi belirtmek isteriz.

SEGA’nın popüler serisine giriş yapmak için çok güzel bir fırsat: Yakuza 0

Fiyatı: 60 TL -> 15,00 TL

60 TL -> Geliştirici: Ryu Ga Gotoku Studio

Ryu Ga Gotoku Studio Çıkış tarihi: 12 Mart 2015

Geçtiğimiz yıllarda sadece PlayStation aracılığıyla Japonya’da piyasaya sürülen bir oyun olan Yakuza 0, dünyanın geri kalanı için de piyasaya sürülmüş ve Xbox ile PC’ye de gelmişti. Oyun dünyasının popüler serilerinden olan Yakuza, ‘’Beat ‘em up’’ türündeki oynanışı ve açık dünyasının yanı sıra içerisinde barındırdığı üç farklı hikâye anlatımı tekniğiyle de karşımıza çıkıyordu. Sürükleyici hikâyesi, başarılı karakterleri ve eğlenceli oynanışıyla bir şansı hak eden Yakuza 0, oldukça uygun bir fiyata düşmüş durumda.

Oyunlarda kahraman hep biz olduk, biraz da bu kahramanlara karşı savaşalım: Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager

Fiyatı: 39 TL -> 15,60 TL

39 TL -> Geliştirici: Goblinz Studio

Goblinz Studio Çıkış tarihi: 29 Nisan 2021

Bu zamana kadar zindan zindan dolaştık ve hazineleri topladık. Karşımıza çıkan sözde ‘’düşmanlara’’ karşı savaşırken kendimizi her zaman o oyunun kahramanı olarak görüyorduk. Peki ya o ‘’düşman’’ olarak adlandırdığımız zindan koruyucularını kontrol ediyor olsaydık? İşte Legend of Keepers’ın da kendisini öne çıkardığı nokta tam olarak bu. ‘’Maceracı kahramanların’’ zindanlarımıza girmesini engellemeye çalıştığımız ve onlara karşı mücadele ettiğimiz bir sıra tabanlı rogue-lite oyun ile karşı karşıyayız. Hoş çizimleri, akıcı oynanışı, stratejik teması ve eğlenceli yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, bu türden oyunları seviyorsanız kesinlikle bir şansı hak ediyor.

Azrail rolündeki bir karganın macera dolu yolculuğu: Death’s Door

Fiyatı: 50 TL -> 25 TL

50 TL -> Geliştirici: Acid Nerve

Acid Nerve Çıkış tarihi: 20 Temmuz 2021

2021’in ikinci yarısında piyasaya sürülen ve yıla damga vuran oyunlardan bir tanesi olmayı başaran Death’s Door, içerisinde bolca metroidvania ve souls-like havası barındıran bir yapım. Azrail rolündeki bir kargayı kontrol ettiğimiz tatlı bir macera vadeden oyun, zaman zaman oyuncuyu zorlamayı da iyi biliyor. Başarılı sanat tasarımı, eğlenceli oynanış mekanikleri, keşif hissiyatı ve birbirinden heyecanlı boss dövüşleri ile öne çıkan oyun, deneyimleyebileceğiniz en akılda kalıcı bağımsız yapımlardan bir tanesi.

Şahane iki oyuna şahane bir fiyat: Mortal Kombat 11 Ultimate

Fiyatı: 102 TL -> 25,50 TL

102 TL -> Geliştirici: NetherRealm Studios

NetherRealm Studios Çıkış tarihi: 23 Nisan 2019

Oyun dünyasının ve dövüş oyunlarının en popüler serilerinden bir tanesi olan Mortal Kombat 11, bu zamana kadar yayımlanmış olan tüm DLC’lerinin yanı sıra Injustice 2 ve birkaç DLC’si ile birlikte tek bir pakette satılıyor. Ülkemize özel olarak uygulanmış olan yerel fiyatlandırma ile 25 TL’ye inen bu paket, dövüş oyunu severlerin kaçırmaması gereken cinsten.

Orta Çağ’da geçen bir savaş deneyimini iliklerinize kadar hissedin: Chivalry 2

Fiyatı: 61 TL -> 36,60 TL

61 TL -> Geliştirici: Torn Banner Studios

Torn Banner Studios Çıkış tarihi: 8 Haziran 2021

Orta Çağ dönemini konu alan ve filmlerdeki savaş sahnelerine taş çıkartacak nitelikte olan Chivalry 2, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesine rağmen PC tarafında bir yıldır Epic Games mağazasına özel olarak bulunuyordu. Birkaç gün önce Steam’e gelen oyun, büyük bir güncelleme ile karşımıza çıkmıştı. Yeni güncelleme ile birlikte atların da eklendiği Chivalry 2, devasa kaleleri kuşatacağınız ve kocaman savaş meydanlarında gerçek oyuncular ile kıran kırana çarpışacağınız bir yapım.

Korkuyla harmanlanan müthiş bir seri: Little Nightmares I & II

Fiyatı: 208 TL -> 56,82 TL

208 TL -> Geliştirici: Tarsier Studios

Tarsier Studios Çıkış tarihi: 11 Şubat 2021

Korku-macera türünden bir seri olan Little Nightmares, hiçbir alt yazı ve seslendirme olmadan fazlasıyla etkileyici bir hikâye anlatmayı başarıyor. Serinin ilk oyunu, Little Nightmares II kadar sevilmese de ikinci oyun öncesi çok severek bitirebileceğiniz bir serüven. Platform-bulmaca yapısı ile korku ve macera türünü harmanlayan Little Nightmares, birçok oyuncuyu etkisinde bırakabilecek potansiyele sahip.

Size insanlığınızı sorgulatacak türden seçimler yaptıracak: Detroit: Become Human

Fiyatı: 142 TL -> 71 TL

142 TL -> Geliştirici: Quantic Dream

Quantic Dream Çıkış tarihi: 25 Mayıs 2018

İnteraktif hikâye türündeki etkileyici oyunları ile tanıdığımız Quantic Dream, Detroit: Become Human ile büyük bir ses getirmeyi başarmıştı. PlayStation’a özel olarak piyasaya sürülen oyun, daha sonrasında PC’ye de geldi. Bizlere, üç farklı karakterin etkileyici hikâyesini deneyimletmekte olan yapım, birden fazla duyguyu oyuncuya kolaylıkla aktarabilme özelliğine de sahip. Kontrolü oyuncuya sınırlı şekilde veren ve daha çok yapacağınız seçimler ile ilerleyen bir yapıyı işlemekte olan Detroit: Become Human, ‘’Arkama yaslanıp güzel bir hikâye deneyimleyeyim’’ diyenler için çok güzel bir fırsat.

Düşen bir türün en önemli temsilcilerinden: Devil May Cry 5

Fiyatı: 250 TL -> 82,50 TL

250 TL -> Geliştirici: CAPCOM Co., Ltd.

CAPCOM Co., Ltd. Çıkış tarihi: 8 Mart 2019

Yüksek temposu ile epey başarılı oynanış tarafının yanı sıra hikâyesi ve sevilen savaş tasarımıyla da öne çıkan Devil May Cry 5, bir zamanlar oyun dünyasının en popüler türlerinden bir tanesi olan Hack and Slash türünün günümüzdeki son temsilcilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Geçen yılın en övgüyle söz edilen oyunlarından: DEATHLOOP

Fiyatı: 299 TL -> 119,60 TL

299 TL -> Geliştirici: Arkane Studios

Arkane Studios Çıkış tarihi: 14 Eylül 2021

Bethesda’nın başarılı ekibi Arkane Studios tarafından geliştirilmiş olan Deathloop, Xbox & Bethesda satın alımından önce yapılmış olan bir anlaşmadan dolayı konsol tarafında süreli olarak PlayStation’a özel bir şekilde piyasaya sürülmüştü. Eylül ayı içerisinde Xbox konsollara da gelmesi beklenen yapım, belirli bir zaman döngüsüne sıkışıp kalan ana karakterimizi konu alıyor. Döngüyü kırmayı başarana kadar tekrar tekrar denediğimiz, bu sırada da rakip bir suikastçının bizleri engellemeye çalıştığı bir oyun olan Deathloop, her aksiyon severin şans verebileceği bir yapım.

Bu oyunlara da göz atmayı unutmayın

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition | 74,99 TL -> 14,99 TL

Katana Zero | 25 TL -> 15 TL

Ori and the Will of the Wisps | 50 TL -> 16,50 TL

Dead Cells | 40 TL -> 20 TL

Batman: Arkham Collection | 102 TL -> 32,70 TL

Control Ultimate Edition | 209 TL -> 62,05 TL

Wolfenstein Alt History Collection | 331,99 TL -> 62,06

Metro Saga Bundle | 327 TL -> 61,71 TL

Assassin’s Creed Odyssey | 269 TL -> 67,25 TL

Mafia Trilogy | 374 TL -> 168,30 TL

An itibarıyla listemizin sonuna geldik. Oyun dünyasının en büyük indirimlerinden bir tanesi olan Steam Yaz İndirimi, birçok fırsat ile dopdolu gözüküyor. Sizlerin oyun tavsiyelerini de yorumlarda merakla bekliyoruz.